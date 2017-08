Maximum pondělního částečného zatmění nastává zhruba v čase východu Měsíce. „Díky tomu můžeme vidět zemský stín na Měsíci i na obloze. Při východu Měsíce se na obloze zvedá taková atmosférická opona – stín Země vržený do zemské atmosféry. A ten samý stín, jen o takových 400 000 kilometrů dále, je vržen na Měsíc," popsal úkaz Horálek.

Průběh zatmění nad ČR, 7. srpna 2017 Maximální fáze zatmění: 20 hod. 20 min. SELČ Východ Měsíce (Praha): 20 hod. 28 min. SELČ *

Konec částečného zatmění: 21 hod. 18 min. SELČ Konec polostínové fáze: 22 hod. 51 min. SELČ **

* Na ostatních místech našeho území se čas východu Měsíce liší v minutách. ** Tato fáze není očima pozorovatelná.

Pro sledování zatmění, kdy v zemském stínu zmizí asi čtvrtina Měsíce, je nevhodnější vyvýšené místo, třeba v přírodě na horách. Lidé by si také měli pro co nejlepší zážitek najít pozici, kde bude výhled na východojihovýchod co nejméně zakrytý domy či stromy.

Simulační snímek maximální fáze zatmění při pohledu dalekohledem na tmavé obloze. Takto bude úkaz viditelný například z Asie, v ČR bude obloha ještě světlá.

FOTO: Petr Horálek, Astronomický ústav AV ČR

V Praze vychází Měsíc až osm minut po maximu úkazu, pro pozorování na tom bude mnohem lépe jihovýchodní Morava. I když je úkaz viditelný pouhým okem, astronom Horálek doporučuje si vzít obyčejný triedr.

Za rok přijde „zatmění století”

Další zatmění viditelné z Česka nastane za necelý rok, 27. července 2018.

Půjde o první úplné zatmění Měsíce viditelné nad naším územím od roku 2015 a navíc nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století.