„Akceptovali jsme nabídku ministerstva kultury jako vyjednavače. Jestli je to dohoda, nevíme, protože vše musí ještě do vlády,“ sdělil Právu místopředseda představenstva společnosti AGPI Jan Čech.

Dále upozornil, že částku, za kterou bude vepřín pravděpodobně vykoupen, nemůže prozradit. „K tomu se podle dohod může vyjádřit pouze vláda, a nebude to dříve než po uzavření smlouvy,“ upozornil Čech.

V současné době je ve vepřínu devět zaměstnanců. „Zatím jsme řešili především výši finanční náhrady. Mohu však prohlásit, že nejméně do konce roku pojede provoz na plné obrátky,“ konstatoval Čech.

Vláda chce odkup stihnout do voleb



Souhlas s prodejem areálu schválila minulý týden valná hromada společnosti. [celá zpráva]

Vláda předala společnosti v polovině července nabídku na odkup vepřína. [celá zpráva]

O nevhodnosti vepřína na místě, kde stával romský koncentrační tábor, se hovoří mnoho let. Nynější kabinet chce areál vykoupit ještě před koncem svého funkčního období.

Zařízení v Letech bylo zprovozněno v srpnu 1940 jako takzvaný kárný pracovní tábor. Podobné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu byly v obou místech zřízeny koncentrační tábory.

Od té doby do května 1943 prošlo táborem v Letech 1308 Romů, a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Z koncentračních táborů se nevrátilo asi 600 romských vězňů. Podle odhadů bylo nacisty zavražděno 90 procent českých Romů.