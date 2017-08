Jste lídrem ve Středočeském kraji, kde je jedničkou například i Andrej Babiš (ANO) nebo Miroslav Kalousek (TOP 09). Jak moc těžký ten souboj bude?

Bude těžký v tom, že ve vřavě konfliktů bude potřeba uplatnit témata, která budou vyžadovat širokou spolupráci. Což je třeba otázka evropské budoucnosti a pozice ČR. Je zřejmé, že Andrej Babiš už se postavil do pozice, kdy chce ČR spíše v tom pomalejším proudu nebo na periferii EU. Pokud jde o TOP 09, myslím, že je to náš jednoznačně proevropský partner a v uplynulém období bylo zřejmé, že se v této agendě dost shodneme.

Jaký výsledek byste považoval za úspěch?

Dva mandáty. Za superúspěch tři. Je to velký a početný region.

Společnou kandidátku KDU-ČSL a Starostů ve středních Čechách měl původně vést Vít Rakušan ze STAN. Jak chcete voliče přesvědčit, aby volili vás?

Středočeši budou řešit, jestli chtějí poslance na plný úvazek, nebo jestli chtějí mix starosty, vicehejtmana a poslance.

Náměstek středočeské hejtmanky, starosta Kolína a lídr hnutí STAN ve Středních Čechách Vít Rakušan

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na tom chcete stavět kampaň?

Chci ji stavět především na heslu zodpovědně v Evropě. Je jasné, že se znovu rozdávají geopolitické karty, že se Evropa snaží vybudovat vlastní obranný pilíř. Nejsme v eurozóně, a tím pádem nebudeme mezi zeměmi, které budou v jádru Evropy, tak se potřebujeme k tomu jádru co nejvíce přiblížit.

Budou na to ale voliči slyšet?

Jak to vnímám z pozice sociologa, tak lidé si uvědomují, že abychom se měli dobře, tak musíme být součástí západu. Abychom byli součástí západu, musíme naplňovat jeho potřeby v oblasti bezpečnosti. A my to neplníme.

Chystáte negativní kampaň vůči Andreji Babišovi?

Nemám chuť se vůči němu osobně vymezovat. My jsme typově lidi, kteří se vůbec nemohli potkat, ať už za komunismu, kdy jsem byl jsem na protistraně, on patřil do té privilegované vrstvy, ale ani po revoluci, kdy jsem se věnoval tomu, čemu jsem se věnoval, a on naopak výrazně zbohatl. On mně osobně tedy nic neříká. Ale z hlediska agend: pro mě v okamžiku, kdy řekl, že nechce euro a že by uvítal, aby ČR byla spíše v periferní oblasti EU, tak je mezi námi propast.

Takže si nedovedete představit, že by s ním šli lidovci znovu do vlády?

To vůbec neřešíme. To byl také hlavní důvod pokusu postavit tu dvojkoalici - snaha vytvořit autonomní silný proevropský celek. To, že se to nepovedlo, je škoda, ale to nic nemění na proevropské orientaci. Ale pokud říkám, že chci být součástí jádra EU a chci patřit na západ, a je někdo, kdo říká, že to nechce, tak se velmi těžko dohodneme. To je principiální věc. Tím bych podmiňoval jakékoliv jednání. Vůči TOP 09 to není problém, ale třeba vůči ODS tam jsou také rozpory.

To, že Starostové nepřijali místa na našich kandidátkách, je puberťáctví Ivan Gabal

Byl správný krok rozpustit dvojkoalici se Starosty?

Představujeme středočeskou kandidátku, kde pozice Starostů byla jednička, dvojka, čtyřka. Já jsem byl jediný, kdo byl ponechán uvnitř toho bloku, ta nabídka byla velkorysá. Jako sociolog jsem Pavla Bělobrádka důrazně upozorňoval, že po vládní krizi, kdy se výrazně zpevnil elektorát ANO, a klesla pevná jádra všech ostatních, poklesla potenciální podpora koalice. Bylo možné říct, že nezískala startovní podporu. To letadlo jelo po dráze a nemělo startovní rychlost, aby se odrazilo. A to je velké riziko.

Kdybyste dál pokračovali, tak by se podle vás mohlo klidně stát, že byste se do Sněmovny nedostali vůbec.

To riziko bylo neúnosné. Jeden z důvodů byl, že se Starostům rozpadl elektorát. Většina jejich elektorátu zůstala s TOP 09. To znamená, že když teď STAN kandiduje samostatně, tak více ohrožují TOP 09 než nás. Ale to, že nepřijali místa na našich kandidátkách - z mého hlediska je to puberťáctví.