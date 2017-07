„Budeme prožívat nejteplejší začátek srpna za posledních 23 let. Nejen že budou tropická vedra přes den, ale očekáváme i tropické noci. Ty jsou takové, kdy rtuť teploměru neklesne pod 20 stupňů Celsia,“ sdělila Právu v pondělí Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.

Dodala, že příčinou veder je velmi teplý vzduch, který do Česka proudí od jihozápadu a ještě se prohřívá. Protože však se nad Českem od severu vlní studená fronta, mohou se během odpoledne tvořit i lokální přeháňky a bouřky.

Celý týden vedra k zalknutí

„Po úterním nejteplejším dni, kdy může být až 39 stupňů, tedy stejná teplota, jaká je ve středním Španělsku, a jen o něco nižší, než je v Egyptě, kde teď mají až 42 stupně Celsia, bude celý týden tropický. Až do neděle můžeme očekávat teploty v rozmezích 28 až 32 stupňů Celsia. V noci pak teploty budou mezi 21 až 17 stupni Celsia,“ uvedla Honsová.

Dodala, že vedro bude i na horách, protože v nadmořské výšce tisíc metrů se očekává 29 stupňů Celsia.

„Úterý bude zatím nejteplejším dnem od začátku prázdnin. Zřejmě budou padat i teplotní rekordy. Ten z pražského Klementina, kde se teplota měří nepřetržitě denně přes 220 let, je z roku 1994 a činí 36 stupňů Celsia. Poslední čtyřicítku jsme na území České republiky naměřili 8. srpna 2015 v Řeži u Prahy,“ dodala meteoroložka.

Z výhledu počasí to vypadá, že srpen přinese víc tropických dní než červenec. V Praze jich v červenci bylo pět.

Pít a zase pít

Mírné ochlazení má podle Honsové přijít až za týden, ale takový propad teplot vzduchu jako poslední červencový týden, kdy teploty spadly i na 15 stupňů Celsia, se nečeká. Celkově by totiž srpen měl být teplotně nadprůměrný.

Lékaři doporučují ve vedrech, pokud možno, vypít denně alespoň 2 až 3 litry vody, ale je to přísně individuální. Zejména staří lidé a děti by se měli do pití nutit, protože nemají takový pocit žízně jako ostatní populace. Pokud budeme málo pít, tělo ve vedru velmi rychle dehydruje, což nám může způsobit malátnost, bolest hlavy a další zdravotní potíže.

Ztráta vody způsobí snížení objemu cirkulující krve, pokles krevního tlaku a zvýšení frek­vence srdeční činnosti Petr Neužil, primář kardiologie pražské Nemocnice Na Homolce

Ve vedrech bychom se také měli co nejvíce vyvarovat přímého slunečního záření. Může dojít k úpalu nebo k úžehu a to je vždy spojeno s nevolností. Postižený musí být okamžitě přemístěn na stinné a chladnější místo a musí mít zaručen dostatečný příjem tekutin.

Ve vedrech je nejlepší pít obyčejnou pramenitou vodu nebo minerálky, abychom doplnili minerály, které z těla odcházejí potem a močí. Na slunce bychom neměli chodit jinak než s pletí ošetřenou ochrannými krémy proti UV záření a dále s pokrývkou hlavy. Malé děti, zejména kojenci a batolata, nesmějí na slunce vůbec. Totéž platí i o starších lidech, kteří mají nějaké chronické nemoci, například diabetes a další.

Kardiakům horka nesvědčí

Horka zvlášť nesvědčí kardiakům a lidem s vysokým krevním tlakem. „Ztráta vody způsobí snížení objemu cirkulující krve, pokles krevního tlaku a nastartování dalších kompenzačních mechanismů, jako například zvýšení frek­vence srdeční činnosti, zesí­lení kontrakcí srdečního svalu a dalších,“ upozornil profesor Petr Neužil, primář kardiologie pražské Nemocnice Na Homolce.

Dodal, že zdravý člověk zvládá tyto regulační pochody většinou bez problémů, ale i tady mohou nastat oběhové problémy.