Vedra k zalknutí vydrží celý týden, neochladíme se ani v noci

Českou republiku čeká nejteplejší začátek srpna za posledních 23 let, uvedla meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Celý týden by mělo panovat tropické počasí, kdy rtuť teploměru může na některých místech vyšplhat až na 39 stupňů Celsia. Neosvěžíme se příliš ani v noci, teploty by neměly klesnout pod 20 stupňů.