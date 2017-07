Kolona 13 automobilů ověšených českými vlajkami několikrát pomalu projela po silnici a pouštěla hesla jako „Nevolte populisty“, „Populisté neodpovídají na otázky“, či „Babiš a Zeman jsou predátoři a jde o souboj o povahu demokracie“.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Babiš novinářům řekl, že s protesty počítal. „Každý si může dělat co chce, nic s tím nenadělám. Jsou asi zoufalí a neví, co by vymysleli,“ řekl novinářům Babiš.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Andrej Babiš

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Přijede 200 hostů, ale jen tři politici

Babiš i jeho partnerka pozvali celkem dvě stě hostů, každý z novomanželů vybíral po stovce. Politici ale byli pozváni jen tři.

„Z politiků jsem pozval pana Faltýnka (šéfa poslanců ANO a Babišova letitého spolupracovníka z Agrofertu), pana Brabce (vicepremiéra a ministra životního prostředí) a pana Volného (poslance ANO),“ řekl.

Ministr životního prostředí Richard Brabec na svatbě Andreje Babiše

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lídr ANO doplnil, že ostatní záležitosti kolem svatby zařizovala Monika. „Já mám za úkol vítat hosty,“ dodal.

Svatba byla pro Babiše jen formalitou, protože s Monikou, která léta užívá jméno Babišová, žije 23 let a společně vychovávají dceru Vivien a syna Frederika.