O úmrtí české občanky informoval ve čtvrtek ministr Ludvík na Twitteru.

Z Egypta prisla v noci smutna zprava. Nase pacientka skonala. Uprimnou soustrast vsem blizkym. — Miloslav Ludvík (@MiloslavLudvik) 27. července 2017

Šestatřicetiletá žena byla zraněna 14. července v Hurghadě, kde ani ne třicetiletý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži.

Dvě německé turistky ubodal na pláži hotelu Zahabia. Pak přeběhl do sousedního hotelu Sunny Days, kde zranil další turistky včetně Češky. Údajně ji zasáhl do nohy a do zad.

Původní zprávy hovořilo o to, že zranění ženy nejsou vážná, české ministerstvo zahraničí ale v pondělí uvedlo, že se její stav dramaticky zhoršil a je kritický. V úterý pak česká diplomacie sdělila, že je žena ve stavu klinické smrti.