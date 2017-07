Přijdou tropy, bude až 37 stupňů

Slunce a vedro předpovídají meteorologové pro nadcházející víkend a počátek srpna. Rtuť teploměru by se měla zastavit na 37 stupních, řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Začátek srpna by podle ní měl přepsat dosavadní teplotní rekordy a stát se nejteplejším za posledních 23 let.