„Když má nějaký projekt trvat 15 let, politici si rozmyslí, zda ho podpoří, protože smetanu by mohl slízávat až jejich nástupce. V těch autoritativních režimech, kde většinou vedoucí představitelé jsou u moci deset, 15, někdy až 20 let tahle překážka neexistuje,” řekl Zeman v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Slovo autoritativní režim není podle prezidenta nadávka ani pochvala, nýbrž objektivní nezávislé konstatování. Takové režimy jsou podle něho v Číně, v Rusku nebo ve Střední Asii. „Když jezdíte do těchto zemí a máte dobré vztahy s politiky, můžete leccos ovlivnit,” podotkl Zeman. Jak řekl, jde o hlavní důvod, proč do těchto zemí v zájmu české ekonomiky jezdí. „A není to nic, že bych šíboval Českou republiku ať už do Číny, nebo do Ruska,” dodal prezident.

O firmě doporučované v Kyrgyzstánu: Vůbec ji neznám

Zeman v rozhovoru také řekl, že při návštěvě Kyrgyzstánu svému protějšku Almazbeku Atambajevovi při společné schůzce doporučoval firmu Liglass Trading, která má v zemi dostavět kaskádu vodních elektráren na řece Naryn. Firmu prý zmínil na základě údajů ministerstva průmyslu a obchodu. „Vždyť já ji vůbec neznám. Jak si myslíte, že bych k této firmě jinak došel?” dotázal se řečnicky Zeman.

Některá česká média uvedla, že se za zájmy Liglass Trading přimluvil prezidentův kancléř Vratislav Mynář u svého protějšku v kanceláři kyrgyzského prezidenta Sapara Isakova. O schopnosti firmy ujmout se projektu a finančně ho zajistit se v minulých dnech v českém i kyrgyzském tisku objevily pochybnosti. Majitel společnosti Michael Smelík je odmítl.

Projekt se týká výstavby dvou velkých a desítky malých vodních elektráren. Celková výše investic české firmy má v první etapě dosáhnout údajně 230 miliónů dolarů (5,1 miliardy Kč).