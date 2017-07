„Někde měli mezery, ale někde zase znali něco navíc. Standardy, které stanovilo ministerstvo školství pro matematiku, český jazyk a cizí jazyk, splnili,“ řekl Právu ředitel Základní školy v Čachrově Petr Jansa. Rodičům tak povolil individuální domácí výuku, čímž zlegalizoval jejich dosavadní přístup ke vzdělání ratolestí.

„Dal jsem jim ale podmínku, že děti budou chodit na pravidelná přezkušování jednou za čtrnáct dní,“ dodal Jansa. Druhým dechem však připustil, že pokud by chlapci chodili do školy, mohli by být na tom se znalostmi lépe. „Žijeme ale ve svobodné společnosti a oni se rozhodli jít touto cestou,“ poznamenal ředitel Jansa.

Policisté dospěli k závěru, že se rodiče snažili dětem poskytnout veškeré podmínky pro získání znalostí, na své povinnosti nerezignovali a dětem neumožňovali žít zahálčivý život. „To, že potenciál dětí přesahuje jejich dosud získané vědomosti, nemůže být důvodem pro trestní stíhání rodičů, že nebyli schopni děti naučit více,“ konstatovali vyšetřovatelé.

V dané situaci se nejedná pouze o otázku životního stylu rodiny, ale o faktické zanedbávání dětí, které velmi pravděpodobně bude mít závažné dopady na celý jejich život. zpráva psychologa

„Já to vidím tak, že děti potřebují být připravené na přijímací zkoušky na střední školu, a jestli k tomu mají mít nějaká vysvědčení, není důležité,“ řekla Právu matka dětí, se kterými se podle svých slov učí v průměru čtyři hodiny denně.

„Pak jim zadám úkol k nějakému tématu a oni ho vypracují. Netlačím je nějakým časovým limitem, aby z toho byli ve stresu jako ve škole,“ dodala 43letá žena, která má středoškolské vzdělání. Rodina odmítající konzumní způsob života je pod přísnější kontrolou sociálky od letošního března, kdy o tom rozhodl soud.

„Ze strany rodičů dochází k zanedbávání dětí zejména v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti zdraví a sociálního rozvoje,“ uvedla tehdy při odůvodnění rozsudku samosoudkyně Věra Králová. Argumentovala především závěry psychologa Radka Ptáčka, který děti vyšetřil.

Žijí izolovaně



„Všechny žijí v podstatě v plné izolaci od běžného života a především svých vrstevníků. V dané situaci se nejedná pouze o otázku životního stylu rodiny, ale o faktické zanedbávání dětí, které velmi pravděpodobně bude mít závažné dopady na celý jejich život,“ citovala soudkyně ze zprávy psychologa.

Početná rodina žije v polorozpadlém domku v malé pošumavské vesničce. Svým alternativním způsobem života zůstává izolována od ostatních spoluobčanů. Středoškolsky vzdělaní manželé mají pět dětí ve věku od jednoho roku do 13 let. Všechny se narodily doma. Nejmladší z nich pro úřady fakticky neexistuje, rok nebylo nikde evidováno a dosud nemá rodný list.

Sociální pracovnice poukázaly na nevyhovující prostředí, kde rodina bydlí. „Žijí společně se zvířaty. Děti jsou špinavé, nemají vůbec myté vlasy, působí velmi zanedbaně. Doma pobíhaly téměř nahé, skoro nemluvily, nehrály si,“ stojí v závěrech z prvotního šetření úřednic.

Jestliže děti mají tátu a mámu, tak jim nechybí nic. Všechno ostatní je navíc. matka dětí

Matka nepřipouští, že by jako rodiče dělali něco špatně. „Žijeme tak, jak si můžeme dovolit. To znamená s co nejmenší spotřebou a s co nejmenšími nároky na okolí. Nikomu nic neděláme, neubližujeme, nekrademe. Hledíme si hlavně svého, na rozdíl od lidí, kteří se nás snaží stále nějakým způsobem rozvrtávat,“ vysvětlila žena.

Vnímá to tak, že pokud je někdo trošičku jiný, jsou proti němu všichni zaujatí.

„Chováme se přirozeně. Lidé si myslí, že jsme něco, co si zaslouží odsoudit. Nemáme dvě děti, ale pět, protože pánbůh to tak asi chtěl. Otec chodí do práce, ale nevydělává tolik, abychom mohli mít všechno. Neberu dávky, nechci být jako ti, co žijí na úkor ostatních,“ řekla.

„Jestliže děti mají tátu a mámu, tak jim nechybí nic. Všechno ostatní je navíc. Dnes děti musí mít všechno možné, ale s rodičovskou láskou je to už horší. Řekli jsme si, že odpovědnost vezmeme na sebe a připravíme děti tak, aby jednou obstály v životě,“ uzavřela žena.

Konečné slovo bude mít státní zastupitelství. „Rozhodnutí policie přezkoumáme, zda jsou pro odložení věci splněny zákonné podmínky,“ reagovala šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová.