Po několika vloupáních tedy rodina pořídila silné bezpečnostní dveře, následně mříže do všech oken v přízemí. Lupiči ale byli vždy o krok napřed. Naposledy se do objektu vloupali z prvního patra a vytahali elektroniku ven prodlužovačkou.

„Chalupa je v příhraničí na severu u České Kamenice. Byla ve stavu, že si ji místní rozebírali na dřevo, kámen a další stavební materiál. Byla to roubenka ve stavu holobytu. Děda ji postupně dával dohromady,“ popsala Právu Dvořáková.

Když její dědeček letní sídlo opravil, začaly problémy. Za posledních 28 let jim průměrně vychází jedno vloupání ročně. Dvořáková ale uvedla, že v 90. letech docházelo ke krádežím častěji.

„Byli jsme vykradeni třeba čtyřikrát do roka, a to přes zimu, kdy jsme tam nejezdili. Byly to i drobné krádeže, že tam někdo přenocoval a rozbil tam okna a dveře, dal si guláš, bydlel tam dva dny a odešel,“ řekla Dvořáková.

Postupně se ale začaly škody stupňovat. Zmizely kovové úchytky od starožitného nábytku, příbory a další drobnosti. Nakonec si zloději odvezli i starožitný nábytek a dobové vybavení chalupy.

Celé rodině podle Dvořákové pomohlo, když instalovali do chalupy bezpečnostní hlásič, který připojili na policii a bezpečnostní agenturu. „Nedávno se ale našel chytrák, který se dovnitř dostal druhým patrem. Agentura dostala hlášení, že tam někdo je, tak přijela a obhlídla dům, zjistila, že tam není nic rozbitého, a odjela pryč,“ popsala Dvořáková. Zloděj ale v chatě vyčkal a nakonec ji vykradl.

„Agentura nám zavolala, že jsme tam měli planý poplach, a my přijeli na víkend a najednou tam chyběla televize, rádio a další věci, které se dají snadno odnosit. Spouštěli je z druhého patra přes zadní okénko,“ upřesnila Dvořáková. Deziluze ze systému

Zklamání z právního systému



Rodina přitom kromě majetkových ztrát prožívá i značné zklamání z právního systému. Z osmadvaceti vloupání policie nechytila ani polovinu pachatelů a za mříže se podíval jenom jeden z nich.

Dvořáková se domnívá, že za to může nízká škoda při vloupání. Ačkoli jim totiž zloději odnesli starožitný nábytek v hodnotě zhruba čtvrt miliónu korun, pojišťovna škodu vyčíslila na pár desítek tisíc.

Podobně to bylo i v dalších případech, odhady pojišťovny jsou tak pětinové až desetinové proti skutečné hodnotě věcí. Je to zřejmě i tím, že si od většiny věcí neschovali účtenky anebo je nemají speciálně pojištěné.

Chci, aby člověk, který se k vám vloupá, skutečně pocítil, že něco udělal špatně, a mělo to dopad na jeho život Jana Dvořáková

Kromě chalupy jim zloději několikrát vykradli i dům po prarodičích. Dva případy se dostaly až k soudu. Dvořáková si dodnes živě pamatuje, jak nepříjemné to pro ni bylo.

„Zloděje tam doprovázela široká rodina a oni na mě křičeli a hanili mě na chodbě, takže mě to vyděsilo. Bála jsem se k tomu soudu vůbec jít, protože se dozvěděli celé mé jméno a adresu,“ popsala své pocity. Muž nakonec vyvázl pouze s podmínkou. Ačkoli soud jí tehdy nabídl, že po pachateli může vymáhat škodu v občanskoprávním řízení, kvůli této zkušenosti jakékoli snahy vzdala.

Zmlátila ho kabelkou

Druhý zloděj, který se vloupal do domu po jejích prarodičích, se nakonec dostal za mříže. Její maminka přitom sama lupiče na místě přistihla, když se vydala do domu vyzvednout dědečkovi oblek do rakve.

„Když přišla do domu, tak tam ti lupiči byli. Jeden z nich utekl a jeden se schoval pod stůl a začal tam brečet. Mamka, jak byla v krizi, tak ho začala mlátit kabelkou a volala policii, že jeden z nich v domě zůstal,“ popsala Dvořáková incident.

Nenechavce nakonec soud skutečně poslal za mříže. Ke škodě mu bylo, že vyřízl z rámu starou olejomalbu a sroloval ji do ruličky, takže malba opadala. Navíc policie zjistila, že má za sebou více vloupaček.

Zloděj prý nyní její matce pravidelně píše, že ho to mrzí, a ptá se, jestli by mu nemohla odpustit, protože má žloutenku.

Chalupu prodat nechce



Dvořáková by byla pro, aby byly tresty pro nenechavce vyšší, nebo spíš spravedlivé.

„Chci, aby člověk, který se k vám vloupá, skutečně pocítil, že něco udělal špatně, a mělo to dopad na jeho život. Když náhodou policie někoho chytne, tak ten člověk odejde jenom s podmínkou,“ dodala Dvořáková.

Ačkoli mnohokrát přemýšlela o tom, že chalupu prodá, tak nakonec si ji chce nechat. Je tam prý i přes všechny negativní zkušenosti s krádežemi krásně.