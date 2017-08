Voda postihla především spodní část Předmíře. Ze zdejších obytných domů spadly čtyři a u dalších byla narušena statika. Kromě značných hmotných škod si vlna vyžádala také jeden lidský život.

Letecké záběry obce Předmíř před povodní

FOTO: obec Předmíř

Zdejší obyvatel Václav Houdek s rodinou patřil mezi ty, kterým domov spláchla voda. „O půlnoci z 12. na 13. srpna k nám přijel starosta a řekl, že máme opustit dům. Tu noc jsme přespali u mého švagra ve vedlejším Zámlyní. Druhý den ráno, když jsem se vzbudil a podíval se z okna, tak jsem uviděl naši střechu plavat po louce. Pomyslel jsem si, že je konec,“ řekl Houdek.

„Na ten osudný den vzpomínám těžce. Celý den jsem pracoval na tom, abych od vody uchránil co nejvíce věcí, což se mi nakonec nepodařilo. Když jsem druhý den ráno viděl náš dům rozbořený, vůbec se mi nechtělo ho opravovat. Nakonec jsem to ale nějak překonal, dostali jsme nějaké peníze a pustili jsme se do toho,“ uvedl Houdek.

V Předmíři byly zničeny čtyři domy, několik dalších se na doporučení statika muselo zbourat.

FOTO: obec Předmíř

Strach z velké vody trvá dodnes

V původním domě žil pan Houdek s manželkou, dětmi a rodiči patnáct let. „Trvalo nám přesně rok, než jsme si postavili dům znovu. Začali jsme ho stavět v říjnu 2003 a v listopadu 2004 jsme se stěhovali,“ vzpomíná. Po dvou letech se do nového domu vrátil už jen se ženou. Právě rozdělení rodiny nese pan Houdek nejhůře.

Pan Houdek měl, než přišla vlna z Metel, před domem pytle s pískem.

FOTO: obec Předmíř

„Když si na povodně vzpomenu, ještě dnes se mi dělá špatně. Doteď mám trochu trauma, když ve zprávách slyším o změně počasí,“ přiznal.

Vesnice Předmíř byla zaplavená už od předchozího dne, tedy od 12. srpna. „Na návsi a na silnici bylo okolo metru vody. Domy byly obestavěny hrázemi z hnoje a pytlů s pískem,“ popsal situaci bývalý starosta obce Karel Palivec. „Když přišla vlna ze sousední obce Metly, tak ty domy popadaly. Na Předmíř se valilo koryto vody široké přes 200 metrů a odtrhlo předměstskou spodní část obce od horní,“ vysvětlil Palivec.

„Zpozorovali jsme to při svítání, okolo páté hodiny ráno, kdy po té vodě plavaly olše nastojato s kořeny i s baly a zastavily se až o dráty elektrického vedení. Pak začala voda opadávat a domy padat,“ potvrdil.