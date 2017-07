V praxi to znamená, že po měsíci by nemocní dostávali o šest procent z vyměřovacího základu více než nyní – tedy 66 procent. Pokud by lidé byli na neschopence déle než dva měsíce, dostali by 72 procent.

Nemocní by si tak mohli přilepšit o stovky až tisíce. Zaměstnanci s neschopenkou v současnosti berou od 15. dne pouze 60 procent příslušného vyměřovacího základu.

Nemocenská byla enormně pokrácena Milan Štěch (ČSSD), předseda Senátu

Senátorka Daniela Filipiová (ODS) během diskuse přišla s výtkou, že změnu nepředložilo ministerstvo. Návrh totiž během druhého čtení ve Sněmovně načetl poslanec Jaroslav Zavadil (ČSSD). „Mělo by to být řádně projednáno a projít klasickým kolečkem přes ministerstvo. Takhle se přece zákony nedají dělat,“ poznamenala Filipiová.

Původním smyslem vládní novely o pojistném na sociální zabezpečení bylo zjednodušit podnikatelům administrativu spojenou s placením odvodů.

Šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) apeloval na senátory, aby na novelu kývli. „Nemocenská byla enormně pokrácena. Většinou se jedná o vážné nemoci,“ uvedl. Upozornil na to, že návrh podporuje i tripartita.

Novela mimo jiné zavádí elektronické neschopenky, dál však zůstane i jejich papírová podoba.