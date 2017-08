„Ty povodně v roce 2002 se opakovaly několikrát v týdnu - ve středu, sobotu a v neděli. Moc dobře si na to vzpomínám, protože v Ledenicích je pouť na sv. Vavřince, a to je 10. srpna, a to my máme v cukrárně vždycky nejvíce práce, máme hodně kšeftů,“ říká sebejistě cukrář a dodává: „Při některé té povodni jsem si dělal srandu, že budu prodávat povodňovou vodu, protože za tu historii těch povodní byla v cukrárně jedenáctkrát voda. Co tady stojíme, bylo tak 10 až 25 centimetrů vody, ve sklepech až metr padesát. Takže vždycky je kolem toho hrozně práce. Vždycky mi ale přišli pomoct kamarádi s lopatama a s kýblama.“

Dnes je cukrárka pana Fabiána na náměstí v suchu.

FOTO: Novinky

Pojišťovna odmítla platit

Vzhledem k tomu, že všichni včetně pana Fabiána byli z předchozích povodní poučeni, vědělo se, co rychle dělat. Ale i tak nějaké škody vznikly. Jaké překvapení ovšem bylo, když pojišťovny odmítly majetek postižených pojistit.

„Po záplavách v roce 1997 mi zaplatili chlaďáky, sklepy, čerpadla, mrazáky nebo tu byl i statik, protože jak je tu část podsklepená, tak se nám tu ta chalupa úplně hnula. Ale v roce 2002 mi už nezaplatila nic. Pojišťovna s námi odmítla uzavřít pojistku na povodeň,“ tvrdí Fabián.

Při úklidu prošli peklem

Vodu tu místní označují za živel, před kterým nelze utéct. Následný úklid byla ale prý cesta peklem.

„Někteří lidé měli půjčené vysoušeče. My jsme tu nic neměli, jen kýble. Snažili jsme se vždycky bezprostředně po té povodni lopatama a kýblama tu vodu dostat z chalupy. Samozřejmě, že při každé povodni nám pomáhali ledeničtí hasiči. Ve sklepě býval i metr padesát vody, jenže tady je kanalizace nad úrovní, takže musíte tu vodu přečerpávat do té kanalizace, takže když si tam pak načerpáte metr padesát vody, tak ji musíte odtamtud nějak dostat. Ta čerpadla většinou vyhořela,“ vzpomíná pan Fabián.

Protipovodňová opatření

Po velké povodni v roce 1997 zažádal tehdejší starosta o dotaci na protipovodňová opatření. Tehdy byl neprodleně zpracován projekt na rybník Kačerovec. Celkem rychle se díky dotaci zbudovala hráz, která zabránila v roce 2002 katastrofálním následkům povodně. „Dál se pokračovalo až po povodni v roce 2002 obtokovým kanálem, který ochraňuje část obce a v loňském roce jsme dokončili poslední etapu protipovodňových opatření, a to hráz rybníka Dolní Hradský,“ řekl Novinkám starosta Ledenic Jiří Beneda.

„Kdyby přišla další povodeň, tak si myslím, že jsme dobře připraveni. Po roce 2002 už tady proběhlo několik menší záplav, kdy z okolních polí sem do našeho dolíku steče dešťová voda, a opravdu bylo vidět, že jak ten obtokový kanál, tak rybník Kačerovec ten první příval zadrží a postupně vlastně pouští do Spolského potoka, který spolehlivě tu velkou vodu odvede dál do povodí,“ dodal starosta.