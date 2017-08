Události z Hroznětína zachycuje i fotografie, která se před 15 lety objevila v deníku Právo, je na ní místní obyvatel Milan Pšák, který ze svého obýváku vynášel kbelíky vody. Před pár lety zemřel.

„Voda, která se vyvalila z potoka Bystřice zaplavila veškeré domy kolem Milana Pšáka. Ten ji měl až v obývacím pokoji. V domě dodnes bydlí jeho maminka s bratrem,“ řekla Novinkám pamětnice z Hroznětína Marta Rödigová, která si povodeň živě pamatuje.

FOTO: repro Právo

Plaveš, je to v televizi, volal jí syn z Plzně

„Přes jez se vždycky valí i kameny, protože ta voda je strhává, a ta voda se rozvalí potom do Koželužské ulice. Voda zaplavila skoro všechny domy, co tam jsou, protože mají přízemní dveře, takže se voda dostala všude,” líčila Novinkám Rödigová.

„Tehdy jsem byla doma a dostala jsem telefon od syna z Plzně, že viděl zatopený Hroznětín v televizi, já jsem o tom ani nevěděla,” vypráví pamětnice. Chvíli prý synovi vyvracela, že by město postihla povodeň, ale když se podívala z balkónu, uviděla, jak je potok rozbouřený a „jak se valily ty velké vlny, které s sebou nesly dříví a všechno, co jim stálo v cestě,” vzpomíná.

Pojišťovny zrušily pojistky

K velkým materiálním škodám tehdy naštěstí nedošlo, hasiči navozili pytle s pískem, aby se ta voda nedostávala dál, lidé však museli sušit a odklízet bahno.

Větší problém ale představovalo pojištění. „S pojištěním to byl problém, protože 60 procent centra města je v zátopové oblasti a pojišťovny v této oblasti nemovitosti proti povodním nepojišťují,“ vysvětlil starosta Martin Maleček.

Video

Hroznětín při povodni a dnes

Protipovodňová opatření

Kvůli riziku záplav se musel Hroznětín připravit na nejhorší. „V rámci dotace z ministerstva životního prostředí jsme získali záchranný hlásný povodňový systém, který je instalován od obce Potůčky přes obec Pernink až sem dolů do Hroznětína. Jedná se o sedm hlásných stanic, které měří výšku průtoku toku vody a jsou tam také instalovány dva srážkoměry, na základě čehož můžeme včas reagovat na stoupající hladinu řeky,“ vysvětlil starosta Maleček.

„Jez v obci Merklín poslouží pro vodní elektrárnu směrem do Hroznětína. Toto místo je důležité včas podchytit v případě povodní – musí se včas zvednout stavidla, aby potom nedošlo k velké tlakové vlně, která by zasáhla město Hroznětín. To se stalo v roce 2002, jez se musel násilně zvednout a došlo k většímu vypuštění vody najednou – tato tlaková vlna pak zaplavila Koželužskou ulici a část sídliště.“

Hroznětín zalil vždy potok Bystřice.

FOTO: Novinky