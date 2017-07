„Bouřky mohou být ojediněle silné, zejména s přívalovými srážkami, v menší míře s kroupami a silnými nárazy větru. Nejmenší pravděpodobnost výskytu silných bouřek je v západních Čechách, největší v oblasti Českomoravské vrchoviny a na Moravě,” uvedli meteorologové k varování, které platí pro celou Českou republiku.

V platnosti je rovněž výstraha před vysokými teplotami, které se ve čtvrtek mohou zejména na jižní Moravě šplhat až na 34 stupňů Celsia.

Lidé by neměli zbytečně pobývat na přímém slunci, měli by dodržovat pitný režim a neměli by se vystavovat přílišné fyzické aktivitě. Při použití klimatizace by měli udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem pěti stupňů Celsia.