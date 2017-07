Senát novelu, kvůli níž skončil ve vládě ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), schválil ve znění postoupeném Sněmovnou, byť řada senátorů měla k normě výhrady a jeden z výborů doporučil přechod na nový formát z roku 2021 odložit o jeden rok.

Norma například zkracuje čas na změnu operátora ze 42 na 10 dní a zvyšuje možné výše pokut pro operátory až na 10 procent jejich obratu. Při změně smlouvy bude muset operátor informovat spotřebitele o možnosti odstoupení.

Primárně se však věnuje přechodu na nový vysílací standard, kvůli němuž si někteří občané budou muset pořídit nové televizory či set-top boxy. Standard DVB-T2 umožňuje vysílat více programů ve vyšší kvalitě na nižším množství frekvencí. Přechod na nový standard je podle vlády nutný kvůli tomu, že ČR musí na základě mezinárodních dohod i rozhodnutí EU uvolnit nynější pásmo 700 MHz pro novou generaci rychlého mobilního internetu.

„Přechází se na jiné pásmo DVB-T2. Znamená to, že každá domácnost si bude muset opatřit nový televizor. Dělá se to z důvodu celoevropské dohody, kdy na to přecházejí okolní státy Rakousko a Německo,“ vysvětloval na tiskové konferenci senátor Karel Kratochvíle (ČSSD).