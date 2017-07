Pane předsedo, lidovci vás vyzvali ke změně spolupráce. Podle nich nemáte jít do podzimních sněmovních voleb jako dvojkoalice, ale vstoupit na kandidátky KDU-ČSL. Přistoupíte na to?

Neumím to posoudit. Celá řada členů STAN k tomu má výhrady. Jsme demokratické hnutí a rozhodne o tom celostátní výbor příští úterý.

Jak to vnímáte vy? Čekal jste tu výzvu?

Já té koalici věřím, věřím, že má šanci získat přes deset procent, byť to rozhodnutí KDU-ČSL respektuji.

Máte pro to pochopení? Přeci jenom Starostové v předvolebních průzkumech získávali kolem jednoho, dvou procent, což není moc.

Starostové nikdy neměli čas si svoji identitu vytvořit. Na parlamentní úrovni jsme do minulého listopadu spolupracovali s TOP 09 a už od prosince jsme začali veřejně říkat, že jednáme o koalici s KDU-ČSL. V té otevřené otázce, kterou agentury v průzkumech užívají, si mnoho lidí nespojí to, že Franta, který je úspěšným starostou obce nebo města, kandiduje za koalici lidovců a STAN. Lidé to vnímají, až to vidí na volebním lístku, o tom jsme se přesvědčili mnohokrát.

Byli jste s Pavlem Bělobrádkem domluvení na této variantě?

Tak samozřejmě to byla jedna z možností. Zaznamenávali jsme ty hlasy uvnitř KDU-ČSL, od pana Čunka i dalších představitelů. Není to žádný blesk z čistého nebe, byť je to strašná škoda.

Vy osobně byste byl pro to, aby Starostové kandidovali na kandidátkách lidovců?

Omlouvám se, ale nebudu skrze média ovlivňovat svoje spolustraníky. Řeknu jim to z očí do očí. I kdyby můj názor nezvítězil, jako předseda budu respektovat většinovou vůli.

Existuje varianta, že byste šli do voleb úplně sami?

To je jedna z teoretických možností, stejně jako je možnost nekandidovat.

A že byste byli na kandidátkách někoho jiného?

Tuto možnost absolutně vylučte. Děláme politiku pro programovou místnost. Představa, že budeme vystupovat z EU nebo NATO, jak to vidí třeba Piráti, to fakt ne. S lidovci jsme si programově blízcí, takže buď oni, nebo nikdo.