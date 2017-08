„Bylo to hrozný, museli jsme odsud všichni vypadnout. Voda se odsud čerpala tři měsíce,“ vzpomíná obyvatel Mlékojed Jan Slavík. Voda během povodní sahala až k hornímu oknu jeho domu.

„Bylo to strašně rychlý, najednou tady začala téct voda, tak jsem vzal psy, nasedl jsem do auta a odjel jsem. Do večera tu byly tři metry vody. Zpátky jsem se vrátil prakticky až za tři měsíce,“ vzpomíná dále na povodeň, po které musel svůj dům půl roku větrat, aby vyschl.

FOTO: Bohumil Huml

Dodnes prý na jeho pozemku není vše v pořádku - v garáži měl mnoho věcí, které se zničily a zrezly. Svůj dům naštěstí bourat nemusel, protože je zděný. Takové štěstí však neměli sousedi, kteří měli své domy ze dřeva, u mnohých z nich byly z vody vidět jen střechy.

Škoda milión a půl

Bohumil Huml je jedním z těch, kteří byli po záplavách nuceni své domovy zbourat. Dům v Mlékojedech si přitom koupil pouhé dva roky před povodní. Navíc v přesvědčení, že v této oblasti nikdy k záplavám nedocházelo, nemovitost proti povodním nepojistil.

„Musel jsem to celý nechat zbourat a postavit to nový tak, jak to je,“ vypráví pan Bohumil. Podle pojišťovny prý tehdy přišel o půl druhého miliónu.

„Seděli jsme tu a najednou v jedenáct hodin večer poplach, že se má odvézt všechno domů, tak jsme to zabalili, všechno nechali a jeli jsme do Prahy. Jenom jsme něco vynesli nahoru, ale jinak šlo všechno pryč,“ vzpomíná na osudný večer.

Pan Bohumil Huml si chatu koupil dva roky před povodní.

FOTO: Bohumil Huml

Voda se držela v Mlékojedech přibližně čtyři týdny. „Přijel jsem sem asi za čtyři, za pět dnů, když jsme sem mohli jít. Byl tu metr a půl vody, musel jsem vypáčit dveře. Ale bral jsem to všechno s humorem, co jiného mi zbývalo,“ dodává pan Bohumil s úsměvem.

Na konci měsíce už okolí chaty pan Huml uklízel v gumákách.

FOTO: Bohumil Huml

V oblasti Mlékojed společně s Neratovicemi, areálem Spolany a Libiší se chystají velká protipovodňová opatření. Podle vedoucího krizového řízení města Neratovice Ladislava Drágy se jedná o vybudování přírodních sypaných valů v kombinaci s betonovými hrázemi a mobilního hrazení. Konkrétně v Mlékojedech je také vybudován bezpečnostní přeliv místní pískovny, ve spolupráci se Středočeským krajem by měla být vybudována další opatření.