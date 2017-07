„Domnívám se, že za této situace není možné, aby Poslanecká sněmovna nevyjádřila svůj názor na to, zda si myslí, že souhlasí, nebo nesouhlasí s tak zásadním potlačováním lidských práv, které vede ke ztrátě svobody i ke ztrátě života,” řekl Kalousek.

Pokud by vedení Sněmovny cestu nezrušilo, vyzval předsedy klubů, aby jejich zástupci na tuto cestu nejezdili.

„Pojedou-li tam pouze komunisté, bude to také nějaký symbol,” dodal Kalousek.

Plakát s fotografíí Lioua Siao-poa

FOTO: Toby Melville, Reuters

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v souvislosti s úmrtím Siao-poa kondoloval vdově. Mimo jiné připomněl, že se čínský disident inspiroval odkazem bývalého českého prezidenta Václava Havla.

Ano,pane premiére. Proto jsem dnes v PS navrhl,ať zrušíme návštěvu sněmovní delegace do ČLR.Doufám,že ČSSD se připojí.Slova totiž nestačí. https://t.co/vR579JWNnD — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. července 2017

Poslanci se musí rozhodnout sami



Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že organizační výbor, který cestu schválil, již zasedat nebude. Je tak na rozhodnutí jednotlivých poslanců, zda se cesty zúčastní či nikoli.

Kalouskův poradce Ondřej Jakob řekl, že svou účast již zrušila poslankyně TOP 09 Gabriela Pecková. Další člen delegace, Radim Holeček (ODS), naopak ČTK napsal, že do Číny poletí v každém případě. „Nejsem příznivcem laciných předvolebních gest,” uvedl.

Skupina sedmi poslanců měla odcestovat příští čtvrtek na pozvání čínského velvyslanectví na týdenní návštěvu provincie S'-čchuan. Na programu má jednání s oficiálními představiteli regionu. Cestu schválil organizační výbor Sněmovny v polovině června.

Čína neumožnila léčbu



Čínský politický vězeň Liou Siao-po, který se inspiroval československou Chartou 77, zemřel ve čtvrtek ve věku 61 let na selhání organismu. Trpěl rakovinou jater v konečném stadiu, kvůli které byl v červnu podmínečně propuštěn z vězení do ošetření v nemocnici ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny. Čínské úřady ale neumožnily jeho převoz k léčbě do zahraničí, jak si přál.

Vládu v Pekingu obvinila ze spoluzodpovědnosti za disidentovu smrt předsedkyně norského Nobelova výboru Berit Reissová-Andersenová. Zármutek nad jeho skonem vyjádřili mimo jiné generální tajemník OSN António Guterres a německá kancléřka Angela Merkelová. OSN, Berlín, Paříž i Washington žádají svobodu pohybu pro Liouovu vdovu Liou Siu.