„Mráz byl zaznamenán zejména v mrazových kotlinách, není to běžný terén. Velmi nízké teploty panovaly ale i jinde,” informoval Dvořák. Na dalších pěti stanicích byly teploty do jednoho stupně Celsia, na spoustě jiných stanic se pohybovaly do pěti stupňů.

Na stanici v Jizerce teplota klesla na minus 1,4 stupně Celsia. Minimum na kilometr vzdálené soukromé stanici Jizerka-rašeliniště bylo ještě o dvě desetiny nižší - minus 1,6 stupně Celsia.

Podle Pavla Jůzy z ústecké pobočky ČHMÚ jsou teploty pod nulou v létě běžné. „V létě je na Jizerce spíše výjimka, když nemrzne. Není to každý den, ale i v červenci mrzne jeden, dva či tři dny v měsíci,” uvedl meteorolog.

Nic neobvyklého



Příliv studeného vzduchu se projeví i ve zbytku týdne, kdy se budou maximální denní teploty pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia. Nejchladnější by podle meteorologů měla být sobota. „Také noci budou chladné, a to hlavně noc na neděli, kdy by minima mohla klesat na podobné úrovně jako dnes ráno," uvedl Martin Štros z meteocentrum.cz.

Ani Štros nepovažuje chladné počasí v červenci za něco neobvyklého. „V posledních deseti letech se stalo každý rok, že maxima v nějakém červencovém dni zůstala pod 20 stupni Celsia," podotkl. Posledním rokem, kterým toto překvapení nepřichystal, byl až rok 2006. Tehdy měl nejchladnější den měsíce hodnotu 24 stupně Celsia, uzavřel.

Podle týdenní předpovědi na webu ČHMÚ by se měly noční i denní teploty začít postupně zvedat příští týden. V závěru týdne by maxima mohla opět překročit tropickou třicítku.