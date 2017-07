Sobotka se bude s ministry setkávat celé prázdniny. „Sejdu se se všemi členy vlády, abychom zjistili, co se jim podařilo prosadit, jaké mají výsledky, velmi podrobně se budeme soustředit na čerpání evropských fondů, a samozřejmě budeme mluvit i o tom, co se nepovedlo a co zůstává pro příští vládu,“ řekl Právu Sobotka. Jeho kabinet by měl v září vydat o své činnosti podrobnou zprávu.

Bude to už potřetí, kdy se Sobotka s jednotlivými ministry setkával. Po druhých bilančních schůzkách, které se odehrály v listopadu loňského roku, premiér vyměnil šéfa resortu zdravotnictví Svatopluka Němečka za Miloslava Ludvíka a odvolal též ministra pro lidská práva a legislativu Jiřího Dienstbiera, jeho místo zaujal Jan Chvojka.

„Chci přesně a podrobně slyšet, co se v jednotlivých resortech povedlo, a jaký bude vzkaz pro jejich nástupce,“ řekl Právu Sobotka.

Jeho kabinet přitom některé klíčové zákony, které si vetkl i do programového prohlášení, prosadit nezvládl. Sobotka Právu řekl, že nejvíce ho mrzí zákon o sociálním bydlení, který nebyl ve Sněmovně projednán. „Systém sociálního bydlení v ČR zcela chybí. Je to obrovský dluh, který jsme se pokusili splatit, ale zákon byl předložen až několik měsíců před volbami, a v parlamentu ho pravice naprosto cynicky zablokovala,“ uvedl pro Právo premiér.

„Koncept bilančních schůzek se mi vždy líbil a jsem osobně docela zvědav, s čím se někteří moji kolegové pochlubí. Já osobně seznámím premiéra především s aktuálním stavem přípravy zákona o lobbingu a zákona o sociálním podnikání,“ řekl Právu ministr pro lidská práva Jan Chvojka.