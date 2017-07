Konec koalice lidovců a STAN? Odmítám spekulace novinářů, uvedl Bělobrádek

Volební spolupráce lidovců a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) by se mohla změnit. Podle vyjádření europoslance za STAN Stanislava Polčáka mluví lidovci o možném ukončení společné koalice a o tom, že by mohli pozvat starosty na kandidátky KDU-ČSL. Uvedl to server lidovky.cz. Předseda lidovců na Twitteru reagoval, že jsou to spekulace a že koaliční smlouva dál platí.