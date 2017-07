Hranici sucha má každý tok jinou, dostane se na ni v momentě, kdy jím protéká v průměru méně vody než 355 dní v roce. "Hladiny řek jsou nízko na celém námi spravovaném území. Situace není dobrá prakticky nikde, podnormální vodnosti a hranice sucha máme dosaženy ve všech krajích," uvedl Petr Chmelař, mluvčí podniku Povodí Moravy.

Pozůstatky pravděpodobného přístaviště, které odhalila nízká hladina řeky Moravy u Mikulčic na Hodonínsku.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

V Jihomoravském kraji například Svratka v Židlochovicích je na 45 procentech dlouhodobého měsíčního průtoku, Jihlava v Ivančicích na 35 procentech, ještě o deset procent méně má Oslava v Oslavanech, Haná ve Vyškově je na osmi procentech.

Nízká hladina řeky Moravy u Mikulčic na Hodonínsku.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Povodí zvedá hladiny řek díky nádržím, ze kterých upouští více vody, než kolik do nich přitéká. "Právě v posledních týdnech lze jasně prokázat efektivitu vodních nádrží při zajišťování minimálních průtoků v řekách, protože bez nich by byl ohrožený nejen život v řece, ale také kvalita vody a samozřejmě i odběry surové vody a voda na závlahy pro zemědělce," uvedl Chmelař. Za předchozí týden podle něj povodí moravským řekám pomohlo přibližně o 3,2 miliónu metrů krychlových vody, o které z nádrží vypustilo více, než do nich přiteklo.

Úbytek vody v krajině potvrzují i statistiky meteorologů. Alespoň pokud jde o úhrny srážek v prvním pololetí ve srovnání s normálem mezi lety 1981 až 2010. "V roce 2017 je nadnormální jen duben, a ne všude, jinak všechny měsíce jsou podnormální," uvedla Svatava Kozlovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Například stanice v Kuchařovicích na Znojemsku letos v květnu naměřila dokonce nejméně srážek od roku 1981, a to 9,8 milimetru. Za celé pololetí v Kuchařovicích napršelo 122 milimetrů, normál za celý Jihomoravský kraj ve stejném období je 260 milimetrů.

Suché pole kukuřice u Hrušek na Břeclavsku.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Sucho postihlo především zemědělce. "Obilí ani nedozrálo a už to uschlo. Výnosy jsou úplná katastrofa, obilí je poloviční, někde třetinové. Bude z toho možná jen pleva pro dobytek," uvedl šéf břeclavské Agrární komory Antonín Osička. Sklízí se tam, kde nejvíce zasáhlo sucho, tedy také na Znojemsku. Zemědělce ale trápí i požáry, jeden z největších za poslední léta v pondělí zasáhl pole u Suchohrdel na Znojemsku.

Problémy s nedostatkem vláhy dolehly i na vinaře. Například Zámecké vinařství Bzenec musí obnovit zhruba polovinu výsadby zážitkové vinice, která roste ve svahu nad Bzencem na Hodonínsku. Některé mrazem načaté rostliny definitivně ve svahu zlikvidovalo sucho.