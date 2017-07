Původní věznice v Drahonicích byla uzavřena 1. května 2013 poté, co po prezidentské amnestii klesl počet odsouzených a provoz se stal ekonomicky neúnosným. Od října roku 2015 až do konce loňského roku využívalo věznici ministerstvo vnitra jako zařízení pro nelegální uprchlíky. Pak se objekt vrátil vězeňské službě.

Otevření Drahonic si vyžádala naplněnost současných věznic. V těch si nyní odpykává trest na 23 tisíc lidí, přičemž jejich počet již dosáhl stavu před amnestií.

Nové prostory věznice

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

„V loňském roce, když jsme věděli, že stavy vězňů jdou nahoru, začali jsme zvažovat, že věznici znovu zprovozníme,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal s tím, že definitivní rozhodnutí padlo na konci loňského roku.

Prvních 32 odsouzených žen přijede do věznice 12. července. Věznice bude mít kapacitu 194 míst. „Kapacita se snížila i s ohledem na to, že se do budoucna chceme dál přibližovat modernímu evropskému vězeňství, kdy se zvyšují počty metrů čtverečních na jednoho vězně,“ uvedl Dohnal.

Věznice chce prý držet standard čtyři metry čtvereční na jednoho vězně, v některých věznicích jsou to jen tři metry.

Rekonstrukci zajistili vězni



Znovuotevření věznice vítají starostové okolních obcí. Na vězení byli místní zvyklí, mnoho jich tam nalezlo práci. „Areál nebude chátrat, bude to tu pulsovat, bude to tu žít. Já myslím, že pro obec to je jedině dobře,“ řekl starosta Lubence, pod který Drahonice patří, Jiří Chaloupecký (nez.).

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal (vlevo) a ředitel věznice Nové Sedlo Miroslav Špalek

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Rekonstrukce objektů věznice stála dosud zhruba devět miliónů korun. Na opravách se podíleli hlavně vězni ze zařízení na severu Čech. Na obnově věznice pracovalo od jara až do nynějška 50 odsouzených denně, celkem jich bylo na 200 a odpracovali na 18 tisíc hodin.

Někteří budou pokračovat i nadále. Potřeba je například ještě vybudovat novou kotelnu, kuchyň a jídelnu. Zatím se jídlo pro odsouzené bude dovážet z Nového Sedla.