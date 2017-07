Českého poslance Šarapatku nevpustili na Ukrajinu

Nezařazený poslanec Milan Šarapatka nebyl vpuštěn na Ukrajinu, kam cestoval v neděli v rámci delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Šarapatka zůstal v tranzitním prostoru kyjevského letiště a musel se vrátit do vlasti. Důvody, proč ho ukrajinské úřady odmítly do země vpustit, podle svých slov nezná. V minulosti byl Šarapatka pozorovatelem referenda o připojení Krymu k Rusku.