Prvostupňovému soudu se před pěti měsíci zdálo, že nedošlo ke změně poměrů, odvolací Krajský soud v Hradci Králové ale už rozhodl, že takto střídavá péče nevypadá a dívku svěřil do péče matky. Problém však zůstává, že dívka je stále ve Španělsku.

Případ názorně ukazuje, do jakých problémů se mohou dostat rozhádané páry, kde jeden je cizinec. „Odpovědní lidé by si měli uvědomit, že naše justice ani sociálka nejsou na takové případy připravené. A dětí narozených ze svazků jako byl ten můj přibývá,“ upozornila matka.

Ta se se svým španělským exmanželem poznala na pouti do Santiaga. Muž se přestěhoval do Česka a několik let byla situaci dobrá. Jenže po rozvodu a tahanicích o děti muž nakonec dosáhl střídavé péče. A hned při první příležitosti nevrátil svou dceru z prázdnin ve Španělsku, ačkoli u soudu sliboval, že nic takového by nikdy nedopustil.

Netypická situace

Přestože matka měla v ruce rozsudek, podle kterého měla dceru pravidelně přebírat, nikdo jí nedokázal pomoct. Okresní soud po pěti měsících, kdy bylo děvče ve Španělsku, tvrdil, že nedošlo ke změně poměrů, které by odůvodnily úpravu péče o dítě.

Orgán sociálně-právní péče o dítě (OSPOD) jako opatrovník dcery se ukázal být zcela bezzubý a nepomohl ani Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UNPOD).

Zástupci sociálky při jednání u Krajského soudu často krčili rameny a nevěděli, co vlastně navrhnout. „UNPOD nám dal jen kusé informace, poslední z listopadu 2016. Je to velmi netypická situace, asi bychom potřebovali znát názor dítěte,“ navrhli zástupci sociálky řešení, které by případ protáhlo o několik dalších týdnů.

Otec nerespektuje rozhodnutí českého soudu, dítě opakovaně nepředal Michaela Koblasová, soudkyně

„Dcera se s otcem nechtěla stýkat, a tehdy její názor OSPOD vůbec nezajímal. Vyhrožovali, že pokud jí otci nebudu předávat, dají návrh na její umístění do ústavu. Takže jsem ji nakonec musela vystrčit před dveře a zamknout za ní, aby před ním nemohla utéct za mnou domů. A teď, když je deset měsíců pod vlivem otce, který mě nenechá s ní ani o samotě promluvit, chtějí zjišťovat názor,“ nevěřila svým uším matka.

„Nemáme žádnou možnost donutit španělské orgány k tomu, aby nějak rozhodly, aby dívku vyslechly bez přítomnosti otce. UNPOD nemá žádné informace o tom, co se děje v souvislosti s dívkou a justicí. Španělsko mlčí,“ popsali situaci soudci s tím, že další protahování případu nemá cenu.

Nerespektuje verdikt

„Otec dívku při první příležitosti nevrátil ze Španělska a od té doby neuděl nic, aby děvče mělo i matku. Otec nerespektuje rozhodnutí českého soudu, dítě opakovaně nepředal a ani tak podle všeho v nejbližší době neučiní. Došlo tedy ke změně poměrů,“ vysvětlila soudkyně Michaela Koblasová, proč soud svěřil dceru do péče matky.

Případem se zabývá i španělská justice, která posuzuje návrh na navrácení dívky do Česka. „Řízení o navrácení a řízení o péči jiného jsou dvě rozdílné věci, a není žádný důvod, proč by český soud nemohl rozhodnout. Vždyť my dokonce nemáme ani informace o tom, u jakého soudu ve Španělsku se řízení vede,“ popsali soudci justiční „spolupráci“.

Po doručení verdiktu je matka odhodlána vyrazit do Španělska a přesvědčit tamní úřady, aby jí pomohly dceru získat zpět.