Nehoda se podle něj stala kolem 9. hodiny, kdy jedna část konvoje čekala na druhou, jež se opozdila. „Jedno auto narazilo do cisterny. Bylo to bez zranění a vyřešili si to v rámci konvoje. My jsme tam asistovali kvůli řízení dopravy, ale neřešili jsme tu nehodu jako takovou,” uvedl Truxa.

Po přeložení na podvalník konvoj pokračoval dál na Brno a kolona aut se rozjela. „Nyní je už dálnice normálně průjezdná,” dodal Truxa po 11:00.

Českem projede 230 armádních vozů



Konvoje americké armády projíždějí Českem od čtvrtka do neděle, přesouvají se z Německa na cvičení Saber Guardian do Maďarska, Rumunska a Bulharska. Ve třech etapách se má přesunout přes Česko na 230 armádních vozů a 900 lidí.

V součtu předchozího přesunu, který se uskutečnil na přelomu května a června, a toho současného jde zhruba o 1600 amerických vojáků v asi 450 vozidlech, kteří Českem projedou.

Návrat ze cvičení Saber Guardian 2017, do kterého se zapojí 25 tisíc lidí, se plánuje na přelomu července a srpna. Hlavní část jednotek by se měla vracet do svých základen po železnici, zřejmě mimo Česko. Po českých silnicích by se podle předpokladu měla vracet pouze část logistické podpory.