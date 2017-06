Celkové dopady novely na rozpočet jsou zhruba 440 miliónů korun ročně. Resort zdravotnictví s nimi počítá. Pokud projdou Senátem a schválí je prezident, měla by norma platit od ledna.

Limity pro doplatky na léky se pro děti do 18 let a seniory nad 65 let sníží z 2500 korun na 1000 korun. Lidem starším 70 let se pak hranice sníží dokonce na 500 korun. Pokud zaplatí na lécích více, pojišťovna jim bude muset peníze vracet.

Poslanci v rámci novely o veřejném zdravotním pojištění přijali více novinek. Například senioři se budou moci rozhodovat, které očkování proti pneumokokům si nechají aplikovat. Až dosud byla plně hrazená pouze jedna vakcína a druhá, šetrnější byla s příplatkem 1000 korun. Chlapci by také měli mít placené očkování proti papilomavirům, které měly až dosud hrazené pouze dívky.

Státem hrazené pojištění pro lidi s ústavní léčbou

V pozměňovacím návrhu Sněmovna také schválila hrazení „bílé” zubní výplně pro děti, těhotné a kojící. Návrh poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) tak reagoval na zákaz Evropské unie použití amalgámu u dětí a matek.

Nově by také měli mít státem hrazenou zdravotní pojištění lidí, kterým byla nařízená ústavní léčba. Předkladatel pozměňovacího návrhu Kaňkovský to zdůvodnil tím, že tito lidé často nemají z čeho pojistné platit, a tak jim zůstávají dluhy ve výši desítek tisíc korun. Až dosud stát hradil pojistné pouze za děti, seniory, nezaměstnané a vězně.

Dostupnější dávky pro postižené

Poslanecký návrh o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním by měl umožnit lepší přístup ke zdravotním pomůckám, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, řekl předkladatel zákona Kaňkovský. Ty podle něj pomáhají handicapovaným vrátit se zpátky do běžného života.

Na plénu vystoupil i ministr financí Ivan Pilný (ANO), který vysvětlil, že je ve schizofrenní situaci. Jako šéf státní kasy by návrh nepodpořil, ale jako poslanec a člověk mu dá svůj hlas. „Jako poslanec i jako člověk velmi soucítím s lidmi, kteří jsou postižení,” uvedl Pilný. Svého proslovu využil i ke kritice vlády kvůli vysokým mandatorním výdajům.

Norma zvyšuje příspěvek na mobilitu ze současných 400 korun na 550 korun měsíčně. Další novinkou je snížení hranice na dotaci pro pomůcku. Zatímco nyní zdravotně tělesně postižení měli nárok na dotaci na pomůcku dražší než 24 tisíc korun, nyní hranice klesne jen na 10 tisíc korun. Dotace na pomůcky se týká pouze lidí, jejichž příjem nepřevyšuje osminásobek životního minima.

Zdravotně postižení by také měli snáz dosáhnout na příspěvky na pořízení automobilu. Stát by dotaci mohl poskytovat už po sedmi letech místo současných deseti. Výše příspěvku se přitom bude odvíjet od příjmů domácnosti handicapovaného a bude se pohybovat mezi 100 až 200 tisíci korun.