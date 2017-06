Do vojenského prostoru Libavá na Olomoucku dnes přijelo pět obrněnců od tří výrobců. Britský zbrojař BAE Systems představil původně švédský vůz CV-90, jak ve verzi s osádkovou, tak i bezosádkovou věží.

Pásový obrněnec Puma

FOTO: Oldřich Danda, Právo

CV-90 používají armády po celé Skandinávii a také ve Švýcarsku. Americké konsorcium General Dynamics přivezlo stroj ASCOD, který jezdí v rakouské a španělské armádě, pro které byl obrněnec vyroben.

Vozidlo Ascod

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Třetím výrobcem, který přivezl také dva stroje, je německá firma Rheinmetal. K testování dala dobře obrněnou a vybavenou, ale hodně drahou Pumu, kterou používá německá armáda a také levnější verzi Lynx.

Pásový obrněnec Lynx

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Na transportéry se přijel podívat i náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Podle něj bude armáda až do srpna zkoumat, jaké mají požadované stroje technické vlastnosti a poté podá ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje. „Komise musí ještě vyhodnotit všechny parametry, ale můžeme říci, že ta vozidla jsou si velmi podobná,“ řekl Bečvář.

Původně švédský vůz CV-90

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Armáda dnes používá 400 kusů BVP 2, které získala v letech 1982 až 1984. Podle Bečváře jsou nové stroje více odolnější a také mají lepší palebné a komunikační systémy. Až armáda získá nové stroje, staré obrněnce zakonzervuje a bude je používat pro aktivní zálohy a v případě mobilizace.

Pásový obrněnec Puma, který využívá německá armáda.

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Podle náměstka ministra obrany Daniela Koštovala by armáda chtěla, aby smlouvu s vítězem nová vláda udělala do konce roku 2018. A aby vojáci začali dostávat vozy mezi roky 2020 a 2024. Nové vozy by měly sloužit hlavně u 7. mechanizované brigády v Hranicích na Moravě.