Návrhy Senátu se týkaly například územních plánů. Senátoři chtěli upravit přezkum nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů.

„Pozměňovací návrh je přínosný. Ve chvíli, kdy bude vydáno stanovisko, které je nezákonné, tak ještě během správního procesu to můžeme odstranit. Pokud nebude přijato, dostane se to do soudního sporu a potom to celé padá. To je ještě mnohem horší než současný stav,“ apelovala na poslance senátorka Jitka Seitlová.

Její slova však příliš nepomohla, pro původní sněmovní verzi hlasovalo 117 zákonodárců, proti jich bylo pouze sedm. Pro přijetí stačilo 101 hlasů. Senátní verzi podpořilo jen 17 poslanců, proti jich zvedlo ruku 54.

Šlechtová mluvila o lobbistech



Ministryně Šlechtová, pro kterou byla novela jednou z priorit, poslancům na plénu vzkázala, že nemají tušení, kolik lidí se ji snažilo ovlivňovat. „Bylo to mnoho lobbistů. Novela stavebního zákona bylo to nejtěžší na ministerstvu pro místní rozvoj,“ prohlásila.

Schvalování novely bylo složité od začátku. K předloze se během projednávání ve vládě sešlo přes dva tisíce připomínek. Když se ve Sněmovně schvalovala poprvé, sešlo se k ní tehdy přes 270 pozměňovacích návrhů

Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident, sloučí povolovací proces do jednoho řízení, a tím zjednoduší a zrychlí přípravu a samotnou realizaci staveb.

Sloučit se má až doposud oddělené územní a stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí. Bude to možné u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a dalších infrastrukturních projektů.