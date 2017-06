Některé ze svých priorit, jako je insolvenční zákon, zákon o sociálním bydlení či zákon o zálohovém výživném, již koalice sama kvůli vnitřním neshodám odpískala.

„V koaliční radě jsme se shodli na 35 zákonech, které bychom chtěli do konce volebního období prosadit. Sice nevznikl žádný písemný seznam, ale ve Sněmovně kolegové při sestavování programu tyto věci zohlednili,“ řekl Právu předseda ANO Andrej Babiš.

Hypotéky, zbraně i černí taxikáři

Koalice chce prosadit ústavní zákon o bezpečnosti ČR, který má dát proškoleným majitelům legálně držených zbraní právo zasáhnout při zajištění bezpečnosti státu.

Její prioritou je i zákon, který má vybavit Vojenské zpravodajství pravomocemi k zajištění kybernetické obrany. Dokončit chtějí mj. registr smluv, zákon o ochraně ovzduší, o nemocenském pojištění, který má zavést nově dlouhodobé ošetřovné pro lidi, kteří pečují o člena rodiny.

Šanci má dostat novela zákona o ČNB, která dá větší pravomoci centrální bance při zpřísnění podmínek pro hypotéky. A také vládní návrh, který umožní trestat černé taxikáře pokutou až 100 tisíc korun.

„Chceme udělat všechna třetí i druhá čtení. Nejprioritnější jsou body, které jsme zařadili napevno. Uvidíme, jak to půjde. Záleží na tom, jestli bude nějaké zdržování,“ řekl Právu šéf klubu ČSSD Roman Sklenák. Připustil, že o některé body se strhne hádka.

Již při jednání organizačního výboru žádal Marek Benda (ODS) vyřadit z programu vládní návrhy zákonů, které jsou pravici proti srsti. Především je to zákoník práce, který má mj. ztížit hromadné propouštění, umožní práci doma či dá všem zaměstnancům pět týdnů dovolené. Pravice chce za každou cenu zabránit také přeměně fakultních nemocnic na univerzitní. Podle Bendy je nepřijatelná i novela zákona o ČNB či o Vojenském zpravodajství, která by podle něho znamenala zásah do soukromí.

Měli na to čtyři roky

Podle šéfa klubu ODS Zbyňka Stanjury zbývá na jednání o zákonech fakticky jen šest dnů. Šanci dává proto jen nekonfliktním zákonům. Věří, že normy, které opozice nechce, se jí podaří oddálit tak, že říjnovými volbami spadnou pod stůl.

„Třicet pět zákonů se nestihne projednat, aniž my bychom dělali cokoli,“ reagoval na otázku, zda budou obstrukcemi bránit přijetí problematických předloh. Podle něho velkou část zaberou i zákony vrácené Senátem. Přepokládá totiž velkou debatu o pedagogických pracovnících a o stavebním zákonu.

„Pokud si někteří ministři stěžují, tak jim vzkazuji, že na to měli čtyři roky a nemohou to honit čtyři měsíce před volbami,“ řekl Stanjura Právu.

Na programu červnové schůze je celkem 137 zákonů a smluv. Opozice má smůlu. Mezi ty vybrané se neprobojoval ani jeden z jejích návrhů. Sociálně slabí občané tak např. mohou zapomenout na bezplatnou právní pomoc v civilních sporech, kterou jim chtěli dát komunisté. Úsvit už neprosadí, aby imigranti, kteří v ČR spáchají trestný čin, nezískali v ČR azyl.

Lidé se nedočkají ani snížení daně z piva, což navrhuje ODS. Praha ostrouhá s pravidly pro regulaci prostituce a karlovarští zastupitelé neprosadí třísetkorunovou dálniční známku platnou jen v jednom kraji.

Nestihnou se ani zákony, které předložili poslanci napříč stranami. Ti žádali třeba postih řidičů, kteří nemají povinné ručení. Ústavním soudcům chtěli dát rentu ve výši třetiny jejich platu. Čas nebude ani na projednání senátního návrhu, kterým by měli být pokutováni 20 tisíci korunami řidiči těžkých kamiónů za porušení zákazu vjezdu do některých oblastí. Vlastníci nemovitostí se nedočkají obnovení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu.