„Podle radarových odrazů bylo jasné, že je to supercela. Mělo to tvar rotoru, bylo vidět, jak se to stáčí k jihu,“ popsal jev, který se v naší oblasti vyskytuje pouze zřídka.

Duspara supercelu fotografoval nejprve u německého města Torgau a následně se při jejím monitoringu přesunul do České republiky, kam se v průběhu noci dostalo hned několik bouřkových systémů.

Supercela v Německu

FOTO: Robin Duspara (Lovci bouře)

Na sever země se supercela dostala slabší. Bouřky ale doprovodila húlava, což je náhlé a výrazné zesílení větru, k němuž dochází nejčastěji právě před bouřkou či silným deštěm. „Na čele jednotlivých bouřkových systému šla právě húlava,“ osvětlil Duspara poryvy větru, který mnohde lámal větve.

Lovci bouřek kvůli své zálibě neustále monitorují synoptickou situaci i numerické modely, aby měli přehled o tom, zda se neblíží nějaký zajímavý frontální systém s nestabilním zvrstvením vzduchu.

Bouřka v Nehvizdech

FOTO: Robin Duspara (Lovci bouře)

Na základě dat a informací si lovci vytvářejí vlastní experimentální předpovědi. „Dva dny dopředu už plánujeme, kam bychom jeli, a den dopředu už vydáváme ‚ostrou‘ předpověď,“ popsal Duspara.

Bouřka v Horoušanech

FOTO: Robin Duspara (Lovci bouře)

Lovců bouřek, kteří jsou ochotni a připraveni jet za zajímavým jevem stovky kilometrů, podle Duspary v ČR moc není. Početnější skupinu tvoří pozorovatelé bouřek, kteří bouřky monitorují ve svém okolí. Jejich počet odhaduje v řádu stovek osob.