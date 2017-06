Společnost E.ON zaznamenala za noc 11 poruch na linkách vysokého napětí, většinu v okrese Jindřichův Hradec, jednu na Strakonicku. „Bylo to hlavně v okolí Třeboňska, z větších měst jsme měli bez dodávek Suchdol nad Lužnicí, který je ale již zapínaný, bez dodávek byla i část města Třeboně. V tuhle chvíli se omezení dodávek týká 2000 až 3000 domácností, předpokládám, že během dopoledne se to zapne,” řekl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

BEZ KOMENTÁŘE: Silná bouřka se prohnala i Prahou

Vlaky nejezdí



Na některých jihočeských tratích nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. Zpoždění naberou rychlíky z Brna na České Budějovice. „Na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, kde jezdí rychlíky od Brna a Jihlavy, je v úseku Horní Cerekev - Jihlávka rozsáhlá porucha trakčního vedení. To bude mít zřejmě velký vliv na vlaky, které jedou od Jihlavy do Jihočeského kraje. Musí se zajistit náhradní autobusová doprava, tam budou mít rychlíky zpoždění,” řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Spadlý strom v Jilemnici

FOTO: pro Novinky Tomáš Suchánek

Kvůli bouři je zavřená i trať 199 České Budějovice - Gmünd, v úseku Gmünd - Schwarzenau, výluka by měla skončit ve 12:00, jezdí tam náhradní autobusy. „Je to hlavně na rakouské straně. Počítáme s tím, že celé dopoledne budou jezdit autobusy,” řekla Pistoriusová. Kvůli překážkám na trati jsou zavřené i úseky trati 197 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice a trati 224 Tábor - Chýnov. Ty by měly být průjezdné do 7:00.

Jihočeští hasiči vyjížděli v noci kvůli silné bouřce k desítkám popadaných stromů. Zasahovali na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku i Táborsku. „V podstatě celý kraj, bylo toho dost,” řekl operační důstojník jihočeských hasičů.