Jako první dorazil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Krátce po něm prošli do zahrady, odkud se ozývala cimbálová hudba, sportovní manažer Miroslav Černošek nebo bývalý ministr vnitra Martin Pecina. Ten novinářům řekl, že kancléři přinesl k narozeninám whisky. Další hosté chodili s květinami nebo obrazy.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Čím Mynáře obdaruje, neprozradila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Na dotaz, jak hodnotí výběr místa pro konání oslavy, poznamenala, že prostory na Hradě si může pronajmout kdokoliv. "Podle informací, které mám z médií, si pan kancléř za pronájem prostor zaplatil," dodala. Ze současných členů kabinetu se oslavy zúčastnil také šéf resortu průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ Daniel Beneš

Mezi gratulanty byl pražský arcibiskup Dominik Duka. Přišel také šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák, krátce před sedmou hodinou večer prošel kolem novinářů mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Myslím, že je hezké, že pan kancléř přispěje do rozpočtu Správy Pražského hradu částkou minimálně 180 tisíc korun," komentoval Ovčáček výběr místa. Dodal, že cena pronájmu je dostupná na stránkách Pražského hradu. Ovčáček již dříve uvedl, že peníze se použijí na opravu památek.

Bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas

Mezi pozvanými jsou podle dřívějšího vyjádření Mynáře prezident Miloš Zeman, zpěvák Daniel Hůlka nebo poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD). Prezident se dnes k oslavě vyjádřil na Žofínském fóru. "Až vám bude 50 let, tak pokud vůbec máte nějaké přátele, tak si je také rád pozvete," řekl novináři. "A jestli to někdo na Hradě vnímá kontroverzně, já to určitě nejsem," dodal Zeman.

Sexuolog Radim Uzel přichází na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky Vratislava Mynáře.

Narozeniny v areálu Pražského hradu slavil před rokem i hlavní Zemanův poradce Martin Nejedlý. Kvůli oslavě si pronajal Královskou zahradu a Letohrádek královny Anny, který do té doby k soukromé oslavě nebo ke komerční akci pronajat nebyl.