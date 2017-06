Zaorálek chce před volbami pozměnit logo, růže by se měla vylepšit

Volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek by rád před volbami pozměnil logo strany. Růže by podle něj měla dostat „facelift”. Konečnou podobu kampaně strana zveřejní až poté, co s ní seznámí lídry kandidátek, tedy příští pátek. ve čtvrtek se na tom shodlo grémium ČSSD, tedy úzké vedení strany.