Ve čtvrtek by měly teploty v Čechách a na jihu Moravy dosáhnout hodnot mezi 31 až 35 stupni, na severu Moravy a ve Slezsku bude „chladněji“, a to 27 až 31 stupňů. Teplotní rekord pro 22. červen pochází z roku 2000, kdy v pražském Klementinu naměřili 34,9 stupně, připomněla Honsová.

„Večer dorazí studená fronta, která ale nebude mít energii na silné bouřky,“ uvedla Honsová. Spadnout by mělo do 20 mm srážek, foukat bude vítr o rychlosti do 60 km/h.

Páteční ráno bude velmi teplé, teploměry ukážou 21 až 17 stupňů. Na některých místech bude i tropická noc, to znamená, že teplota nespadne pod 20 stupňů. Ochlazení po studené frontě bude zanedbatelné. V Čechách se odpoledne rtuť vyhoupne na 25 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 27 až 31. V Čechách bude zpočátku dne oblačno, během dne pak polojasno až skoro jasno, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude ještě během dopoledne oblačno až zataženo s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Postupně se ale i na východě území bude vyjasňovat. Čerstvý vítr bude slábnout až k večeru.

V sobotu bude polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou objevit přeháňky. Tvořit se bude kupovitá oblačnost, a to zejména v horských oblastech. Ranní teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, odpolední vystoupí v Čechách na 26 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 29 až 33.

V neděli bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Ranní minima budou činit 16 až 12 stupňů, odpolední maxima pak 28 až 32 stupně, na jihu Moravy až 33 stupňů. Večer bude s přibývat oblačnost v souvislosti s příchodem další studené fronty, která by se ale měla nad územím České republiky rozpadat.

Tropické teploty zřejmě vydrží i příští týden až do středy. V pondělí se dočkáme teplot mezi 28 až 32 stupni, na Moravě možná až 34 stupňů. V dalších dnech přijde vlhčí, ale stále tropický vzduch, který přinese lokální srážky.