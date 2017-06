ANO odkládá rozhodnutí, zda postavit kandidáta na Hrad. Jaký na to máte názor?

Je to velmi složité téma. Hnutí ANO má lidi, nebo by mohlo podpořit někoho jiného, toto je ale věc k debatě dovnitř hnutí, ale ta zatím ještě neproběhla. Vím, že se na mě snese obrovská kritika, ale za sebe říkám, že pokud bude kandidovat prezident Zeman, tak můj hlas tentokrát dostane.

Proč?

Protože si myslím, že ze současné nabídky je jediný schopen i s těmi excesy, které má za sebou, maximálně dobře republiku reprezentovat a ustát to, co se děje v okolí. A to říkám s vědomím, že jsem v první volbě pro něj nehlasovala.

Od roku 2013, co se pohybuji ve vysoké politice, jsem pana prezidenta poznala. Některé věci jsem si v sobě poopravila, a i když nesouhlasím s některými jeho výroky nebo s lidmi, kteří kolem něj jsou, jako například kancléř, tak jsem si to vždy s ním dokázala vyříkat.

Prezidenta považuji za velmi sečtělého a chytrého člověka, vrací se k lidem, nežije zamčený na Hradě a myslím, že má všechny předpoklady vykonávat funkci dalších pět let.

Prezident Miloš Zeman a Jaroslava Jermanová v Poslanecké sněmovně (snímek z roku 2014)

FOTO: Milan Malíček, Právo

V médiích se probíralo, jestli je Zeman dostatečně fit, aby dalších pět let dělal prezidenta. Máte z toho obavy?

V těchto věcech si nehraji na soudce a nechci rozhodovat za někoho, jestli má kandidovat, nebo ne. Pan prezident určitě ví, jak je na tom zdravotně. S panem prezidentem jsem ve Středočeském kraji strávila tři čtyři dny a po celém dni, kdy je velmi aktivní, je unavený. Ale to jsme i všichni ostatní.

Nechtělo ANO nasadit ministra obrany Stropnického?

V tuto chvíli to neumím říct. Kolega Stropnický má sice také velké zkušenosti, ale proti prezidentu Zemanovi mu stále ještě zkušenost chybí.

Je možné, že by ANO nakonec nikoho nenasadilo a podpořilo Zemana?

Nemám mandát mluvit za ostatní, ale sama si myslím, že bychom měli podpořit prezidenta Zemana. Diskuse v rámci hnutí ale bude teprve probíhat. Je možné, že doporučení bude nakonec jiné, moje osobní volba se ale nezmění.

ČSSD nyní vede Milan Chovanec a kampaň Lubomír Zaorálek. To jsou mnohem větší ranaři než premiér Bohuslav Sobotka. Jste kvůli tomu v ANO nervózní?

Jako důležitého soupeře vnímám každého soupeře, takže nejde jen o soc. dem., ale i o Starosty a nezávislé s lidovci a tak dále. Samozřejmě že způsob vystupování ČSSD bude jiný, ale nemyslím si, že bychom na tom měli stavět vlastní kampaň.

Chceme dál udržovat kontakt s lidmi. Sama nejsem příznivcem konfrontační politiky a nelíbí se mi negativní kampaň, protože to k atmosféře nepřispívá. Vše nakonec stejně rozhodnou voliči, ale je jasné, že soc. dem. bude razantnější.

Podle průzkumů je ANO favoritem a ke složení vlády by stačil Babišovi jediný partner. Pokud by vaše hnutí vyhrálo, mohla by tím partnerem být ODS, se kterou vládnete v koalici Středočeskému kraji?

Podle toho, jak se všechny strany vyjadřují vůči ANO, tak to vypadá, že by nebylo možné sestavit koalici s nikým. Spousta věcí se ale říká před volbami a jinak se lidé chovají po nich. V tuto chvíli mě to tedy nechává klidnou. Pokud jde o spolupráci na kraji, tak s ODS funguje velmi dobře a sama bych preferovala vládní koalici vpravo, tedy ODS.

Po zkušenostech s ČSSD bych měla problém jít s nimi znovu do koalice. Politika je o lidech, a když si osobnostně nesednete, stejně jako jsme to viděli u premiéra a našeho předsedy, tak máte zaděláno na obrovský problém. A když ta chemie nefunguje, tak nejste schopni se dohodnout na ničem, i když máte stejný program.

Proč je vám bližší pravicová koalice?

Protože víc podporuje malé živnostníky a podnikatele a má sklon zjednodušovat život občanům. Sami v kraji vidíme, že zákonů, vyhlášek a předpisů je příliš a že to společnost a život v republice zpomaluje. Koalice s ČSSD je pro mě emočně hrozně těžkopádná, dlouho trvá, než něco rozhýbete, a ani nejsem příznivcem dárků před volbami a tak dále.

Mluvíte-li o podpoře malých živnostníků, pak jsou tací, kteří ANO vytýkají elektronickou evidenci tržeb, a ODS se netají tím, že by po volbách chtěla EET zrušit. Jak byste to tedy chtěli dát dohromady?

To je věc diskusí pro případné koaliční jednání. Nemyslím si ale, že EET je významným zatížením pro podnikatele, je tu mnoho jiných předpisů, mezi nimi i kontrolní hlášení, o kterém si nemyslím, že je úplně šťastné.

Sama budete do Sněmovny kandidovat. Proč, když jste z ní kvůli vedení kraje odešla?

Když jsem ze Sněmovny odcházela, tak jsem nikdy návrat nevylučovala. Beru to ale tak, že pomáhám hnutí ANO, aby ve středních Čechách ve volbách uspělo na maximum.

Jaroslava Jermanová během zasedání Poslanecké sněmovny (snímek z roku 2014)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ve vašem kraji kandiduje lídr ANO Babiš. Myslíte, že na to nestačí?

Všechny regiony hledají lidi, kteří jsou v kraji známí. Jsme rádi, že je pan Babiš naším lídrem, ale v první desítce by měli být lidé, kteří jsou známí a v kampani pomohou. Zatím nemáme kandidátky uzavřené a uvidíme. Mně je v podstatě jedno, na jakém místě budu.

Jak si to vše mají přeložit voliči? Odešla jste ze Sněmovny dělat hejtmanku, nyní se tam chcete vrátit. Dáte přednost dolní komoře před hejtmanstvím, nebo budete sedět na dvou židlích?

V tuto chvíli to neřeším. Jsem na kandidátce, abych pomohla hnutí ANO, a nemám problém nevzít jednu z funkcí, která se objeví. Jako jediná jsem po krajských volbách opustila židli ve Sněmovně, jak jsem to slíbila. Nekumulovala jsem funkce jako jiní lidé. V tuto chvíli tedy nebudu dělat závěry, ale na hejtmanství každopádně zůstat chci.

Pak je tedy vaše kandidatura do Sněmovny zbytečná, protože pomáhat můžete i tak. Navíc člověk nekandiduje, aby se někam nedostal.

To je váš pohled. Do Sněmovny kandiduji, abych pomohla ANO co nejvíc uspět ve středních Čechách. Kandidovat do Sněmovny budu, vyslala mě tam krajská organizace a rozhodnu se v okamžiku, až to přijde. Teď to neřeším.

Měla byste případně sama zájem o místo ve vládě?

To mě ani nenapadlo. Jsem hejtmanka a jsem spokojená tam, kde jsem. Nemám ambice být ve vládě.