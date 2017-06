Podle informací Práva dorazilo k přeregistraci přibližně 650 sociálních demokratů, dalších necelých 40 členů má přeregistraci odloženu z oprávněných příčin.

ČSSD dosud uváděla, že má v Ostravě asi 850 členů. Přesná čísla mají být známa až v průběhu čtvrtku, sociální demokracie však oficiální výsledek zveřejňovat nebude. „Protože jde o interní proces, tak nebudeme výsledek přeregistrace zveřejňovat,“ vysvětlil už první den přeregistrace mluvčí ČSSD Mikuláš Klang.

Děly se tu neplechy, řekl Zaorálek



„Mě to strašně mrzí, musíme to tady ale srovnat. Ta přeregistrace je první krok a je docela evidentní, že tady se děly poměrně velké neplechy, že tady chodili pěšáci z jedné organizace do druhé podle toho, jak bylo potřeba nahonit hlasy. Nebo člověk zjišťuje, a jsou tady od toho doklady, že se jeden člověk podepisoval velmi rozmanitým způsobem, a přitom to měla být jedna osoba,“ řekl otevřeně Zaorálek.

„Jde tady o to, aby se začala dodržovat pravidla hry, a já věřím, že když se to udělá, tak to bude předpoklad proto, aby se tady vygenerovala taková ostravská reprezentace, která bude mít šanci v příštích volbách v Ostravě uspět, protože se na to už nemůžu koukat,“ konstatoval Zaorálek.

Do bodu nula



Přeregistrací se podle něj dostane ostravská organizace do bodu nula. „Vedení Ostravy de facto není, a pokud ano, tak jen formální, dočasné a nemá žádné kompetence. Přeregistrace vytvoří novou situaci a z té se bude rekrutovat nový okresní výbor a nová okresní konference, která bude rozhodovat o novém vedení,“ popsal s tím, že přeregistrace také zjistí a určí, kdo je za „neplechy“ zodpovědný, aby z toho ČSSD mohla vyvodit důsledky a zajistit, aby se nic takového v budoucnu už nestalo.

Ostravská ČSSD, která měla před přeregistrací asi 800 členů, je rozdělena na dva tábory. Loni v listopadu odvolali soc. dem. tehdejšího předsedu Lumíra Palyzu. Vedení strany ale v lednu vyhovělo stížnosti krajského předsedy Miroslava Nováka a závěry z okresní konference kvůli porušení stanov zrušilo. Na opakované konferenci byl Palyza opět odvolán a novou předsedkyní se stala Jana Vajdíková. Krajský výkonný výbor v čele s Novákem navrhl přeregistraci členů v Ostravě s čímž vedení ČSSD souhlasilo a zároveň vyškrtlo Vajdíkovou a místopředsedu okresní organizace a poslance Adama Rykalu z kandidátky pro podzimní parlamentní volby.