„Je to urgentní úkol, kterému se chci věnovat ještě ve čtvrtek a v pátek tento týden a domnívám se, že je potřeba nalézt, co nejrychleji průchodné řešení, ztlumit emoce a uklidnit sportovní svazy s tím, že během čtvrtka a zejména v pátek bych rád, kdybychom mohli oznámit první opatření,” zmínil Štech.

Během schůzky probral s prezidentem také kariérní řád učitelů a návrh rozpočtu pro školy na příští rok.

Pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu Štechovi připadají nepřijatelné, protože jsou prý nesystémové a chtějí rušit pozice, které jsou ve školství již léta. Zemana seznámil s efekty, které očekává od sněmovní verze předlohy. Poslanci budou hlasovat o návrhu v úterý.

Jedním z témat také byl rozpočet ministerstva školství. Speciálně se prý Štech s hlavou státu bavil o rozpočtu pro vysoké školství. Přiznal, že je potřeba navýšit peníze na vysoké školy, protože „po letech slibů je potřeba ukázat, že vnímáme také tu situaci”. Rektoři si přitom na nedostatek financí již stěžovali premiéru Bohuslavu Sobotkovi. [celá zpráva]

Prezident Štechovi potvrdil, že ho ve středu jmenuje ministrem školství.

Třetí ministr Sobotkovy vlády



Valachová byla na Hradě už v pondělí. Zemanovi přitom potvrdila, že na podané demisi trvá. Zeman ji prý nepřemlouval, aby v čele školství zůstala, zopakoval jí ale, aby si celou věc rozmyslela.

Ministryně podávala demisi ke konci května kvůli obvinění její tehdejší náměstkyně Simony Kratochvílové a šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty ohledně dotací pro sport. Zeman neodvolal Valachovou ihned a dal jí termín do 10. června, aby si věc rozmyslela. Zmínil možnost, že by mohla demisi vzít zpět v případě, že by došla k závěru, že ji podala „v náhlém hnutí mysli”. To ale Valachová odmítla.

Štech se stane po svém jmenování již třetím ministrem školství vlády Bohuslava Sobotky. Prvního šéfa resortu Marcela Chládka (ČSSD) stálo křeslo nevhodné chování k podřízeným.