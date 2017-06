„Už dlouho sbírám předměty, které se týkají Československé socialistické republiky. Nezaměřuji se na politiku, ale na předměty denní potřeby. K tomu se snažím mířit na Karlovarský kraj, takže jsou tady oplatky, výrobky sklárny Moser, nějaké věci z karlovarského pivovaru, becherovky,“ uvedl Ladislav Sýkora, který muzeum otevřel se svým kolegou Ladislavem Štrosnerem.

Expozice je umístěna v Poštovní ulici nedaleko centra Nejdku ve vile z roku 1927, která byla postavena a před lety zrekonstruována ve stylu art deco s výraznými kubistickými vlivy. Společníci objekt odkoupili v lednu a začali připravovat otevření Retromuzea. Výstava exponátů z dob socialismu je v prvních dvou místnostech.

„V dalších dvou místnostech je expozice věnovaná sortimentu někdejší společnosti Heinrich Mattoni,“ prozradil Sýkora, podle kterého v depozitáři ve Vojkovicích na Karlovarsku má dvojice sběratelů uskladněno kolem 35 tisíců exponátů. „Máme vlastně kompletní archív společnosti Heinrich Mattoni. Tady je spíše jen takový výběr,“ uvedl Sýkora, který chce každý rok expozici obměňovat.

Jeden unikát vedle druhého



Mezi exponáty dominuje unikátní výroční pamětní medaile, která byla vydána ke 40. výročí podnikání firmy. „Byla vydána ku příležitosti založení akciové společnosti,“ poznamenal Sýkora s tím, že medaili zakoupili za poměrně značnou částku na dražbě ve Vídni od vlastníka z Bavorska.

Velká část předmětů, které mají sběratelé ve vlastnictví, byla původně umístěna v muzeu ředitelství lázní v Kyselce, ale to bylo v 60. letech zrušeno a většina exponátů se ztratila. Podle Sýkory většina skončila ještě v 60. letech v Německu.

Mezi další vystavené unikáty patří kupříkladu účetní kniha, do které se zapisovaly veškeré náklady, zisky, jsou tam zapsané kompletní apanáže celé rodině a později i všem akcionářům společnosti. „Kniha byla založena v roce 1907 a poslední zápis byl proveden v roce 1928,“ poznamenal Sýkora s tím, že další zajímavostí jsou zakládací spisy akciové společnosti, včetně smluv.

Výjimečná je rovněž zřejmě jediná zachovaná reklamní láhev Mattoni, s kterou se vyzdobovaly v době Rakouska-Uherska výlohy obchodů a obchodních zastoupení společnosti po celém světě. „Je to foukané sklo, výška je 75 cm, obsah lahve je zhruba 35 litrů,“ popisoval Sýkora, podle něhož by výrobu takového reklamního předmětu stejnou technologií zvládla jen jedna z oslovených skláren v republice, ale náklady by se vyšplhaly na řádově desítky tisíc korun.