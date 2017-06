Stropnický řekl, že chce přesvědčit voliče, kteří ještě nejsou rozhodnutí, komu dají svůj hlas. Doufá, že se mu podaří nalákat šest až osm procent voličů. Poslední předvolební průzkum partaji přisoudil dvě procenta. [celá zpráva]

Pokud by se Zelení do Sněmovny dostali, k čemuž potřebují alespoň pět procent, Stropnický vyloučil spolupráci s komunisty a hnutím ANO. „Upřímně řečeno, není na čem spolupracovat. Komunisté se projevují jako síla, která je proti pokroku, proti Evropě,“ uvedl Stropnický.

Stropnický: Babiš je hrozba



A vzápětí se obul do hnutí ANO a jeho předsedy Babiše. „Shodujeme se, že hnutí ANO je ve stávající podobě v čele s Andrejem Babišem hrozbou pro vývoj ČR,“ prohlásil.

Podotkl, že Babiš nešel do politiky kvůli tomu, aby pomáhal České republice, ale aby rozvíjel svoje podnikání. „Svoje podnikání založil na nepřátelském přebírání konkurenčních firem. Babiš vyrábí potraviny, které se téměř nedají jíst, to jsou potraviny, které neobsahují maso,“ kritizoval Stropnický.

Otec předsedy Zelených Martin Stropnický je přitom ministrem obrany za hnutí ANO.

Spolupráci na sněmovní úrovni si Zelení naopak umí představit se sociální demokracií, TOP 09, lidovci a hnutím STAN.

Kdo znečišťuje, ať platí Matěj Stropnický

Program do voleb, který v pátek strana představila, se opírá o tři pilíře. Prvním je moderní stát, druhým příroda a třetím spravedlivá solidární společnost.

Lídři z různých krajů mluvili o konkrétních oblastech, na které by se chtěli zaměřit. Mezi priority patří například zvýšení platů učitelů, rozvoj vysokorychlostních a příměstských železnic, omezení velkotěžby a zemědělské velkovýroby. Zelení chtějí také usilovat o obnovení původních limitů těžby.

„Budeme se soustředit, kde hledat nové zdroje z rozpočtu, budeme je hledat u velkých znečišťovatelů. Kdo znečišťuje, ať platí,“ prohlásil Stropnický.

Nájemní bydlení a zpětné hypotéky



Další z priorit je pro Zelené také otázka bydlení, chtěli by se zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení pro mladé lidi. „Mladí lidé se musí často zadlužit na celý život a splácet hypotéku. Zadlužený člověk není svobodný,“ řekl Stropnický.

Chtěl by proto postavit 10 tisíc nájemních bytů ročně a pronajmout je mladým lidem na 10 let života. „To je to klíčové období, kdy se rozhodují, kde budou pracovat a kdy si založí rodinu,“ vysvětloval.

Lídr Zelených Matěj Stropnický

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zároveň představil návrh na zavedení zpětných hypoték, které by garantoval stát. Ty by podle Zelených mohly zlepšit situaci seniorů.

„Nemáme prostředky dramaticky navýšit důchody ze dne na den. Ale je možnost, jak tu situaci zlepšit. Velká většina seniorů žije ve vlastní nemovitosti, ale ne všichni ji chtějí odkázat svým bližním. Stát by nabídl odkoupení nemovitosti, ve které senior žije, a která mu patří, a bude mu do konce života vyplácet rentu,“ nastínil svoji představu lídr Zelených. Po úmrtí by nemovitost připadla státu, a ten by z ní udělal nájemní byt pro mladé lidi.

Strana by také chtěla zvýšit minimální mzdu na 15 tisíc korun, zvýšit poplatky za těžbu či zavést mýto pro kamióny i na silnice druhých a třetích tříd.