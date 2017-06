Dvousložkové pojistné není nic nového. Už v roce 2013 ho navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), ale kvůli pádu vlády premiéra Petra Nečase (ODS) se o návrhu nejednalo. Ministr tehdy navrhoval, aby se druhá složka pojistného odvíjela od výdělku občana, a státní pojištěnci, tedy děti, důchodci, nezaměstnaní apod., by ho neplatili.

Svaz zdravotních pojišťoven nyní chce, aby každý občan, který v průměru ročně na zdravotní pojištění zaplatí zhruba 28 tisíc korun, se přiměřeně zajímal o to, zda s jeho penězi hospodaří systém a pojišťovna správně, nebo jestli by jeho preference mohly být naplňovány lépe.

První složka pojistného by měla mít charakter daňového odvodu, druhá složka by mohla být skutečně individuální složkou občana, aby měl cenový signál, jak se s jeho penězi hospodaří. Celkový výběr pojistného by byl zhruba stejný.

„Optimalizací výdajů zdravotních pojišťoven bychom mohli docílit úspor v systému, což by znamenalo i více peněz na nákladnou léčbu, která představuje stále větší část výdajů na zdravotní péči,“ uvedl předseda uvedeného svazu Ladislav Fridrich.

Nebyl uveden žádný návrh

Resort zdravotnictví dvousložkové pojistné odmítá. „Nechceme, aby vzniklo dvourychlostní zdravotnictví zvláště pro bohaté a chudé. Zdravotnictví je základní demokratický pilíř státu a musí být pro všechny,“ řekla Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Dodala, že při posuzování tohoto opatření ministerstvo nemá z čeho vycházet, protože mu nebyl představen žádný návrh. „Není zřejmé, jak by se druhá část pojistného určovala, čemu by sloužila či jaká práva by na jejím základě pojištěnci vznikla,“ dodala.

Také Všeobecná zdravotní pojišťovna se staví k tomuto návrhu negativně. „VZP není tvůrcem legislativy ani spolkem lobbistů. Nedomníváme se proto, že by čemukoliv prospělo, abychom v médiích rozehrávali diskusi o tomto virtuálním tématu,“ sdělil Právu mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Nejde o malé částky. Celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění jsou letos plánovány na 276,6 miliardy korun, výdaje by měly být zhruba o 23 miliónů nižší. Zda se toto téma rozehraje i při nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, zatím není jasné, ale někteří odborníci by to uvítali.