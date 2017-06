Ústavní soud sice v minulých dnech zrušil tuto část zákona, zdravotní pojišťovny, které Právo oslovilo, se však shodují na tom, že počkají, jaká bude nová úprava zrušeného zákona. Ta by měla začít platit až od ledna roku 2019.

„Nejpodstatnější pro klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění,“ řekl Právu mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Jak již Právo dříve uvedlo, Ústavní soud část zákona ruší ke konci roku 2018 a do té doby musí zákonodárci přijmout nová pravidla. Znamená to, že do této doby se na současném stavu pro pacienty ani pro pojišťovny nezmění vůbec nic.

Pojišťovny zřejmě nebudou iniciativní, aby některé úpravy hrazení pomůcek udělaly dřív samy. „Předpokládáme, že do konce roku 2018 vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, zúčastníme se její přípravy,“ uvedl Tichý.

Návrh novely po prázdninách

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. „Za nesmírně důležitý považujeme fakt, že ústavní soudci dali dostatečný časový prostor na vznik nové legislativní úpravy, která by měla přinést jasnější pravidla pro úhradu zdravotnických pomůcek,“ uvedla pro Právo mluvčí této pojišťovny Hana Kadečková.

Ministerstvo zdravotnictví chce návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejíž část zrušil Ústavní soud na návrh skupiny senátorů, předložit ve druhé polovině letošního roku.

Právu to potvrdila tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. „Tým odborníků už na tom začíná pracovat,“ dodala.

Zatím není jasné, kdy budou první výsledky týmu, který novelu zákona připraví. Ta by ale měla být už závazná a mnohem konkrétnější než současná právní úprava, a tak by pojišťovny už neměly mít takovou volnost ve stanovování úhrad zdravotních pomůcek jako dosud.