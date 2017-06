Podle kuloárových spekulací část sociální demokracie nevidí jinou možnost než Sobotkův dobrovolný odchod. „Bohuslav Sobotka asi skončí, jedná se o tom,“ naznačil Právu jeden z významných členů strany.

„V užším kruhu se něco chystá,“ potvrdil Právu další člen. Ve funkci premiéra by ale Sobotka měl zůstat, protože nemá smysl bourat vládu jen pár měsíců před říjnovými volbami. Předčasné volby, o kterých se před časem uvažovalo a podporovala je také opozice, už nyní kvůli času nepřicházejí v úvahu.

Slovenská agentura TASR v neděli napsala, že Sobotka nepovede sociální demokracii do parlamentních voleb jako její lídr. S odvoláním na zdroj blízký vedení ČSSD agentura píše, že se Sobotka plánuje vzdát postu předsedy strany, do voleb ale zůstane premiérem.

Sám by neodešel

Podle informací Práva má ale Sobotka v části strany má nadále podporu. Vyjednávat s ním prý mají místopředsedové Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek. Ani jeden to ale na přímý dotaz Práva nepotvrdil.

„Jsou to drby, utopie,“ omezil se na stručné vyjádření Chovanec. Spekulace odmítl i Zaorálek. „Máme jasně rozhozené role a já v tuto chvíli nevím nic o tom, že by to mělo být jinak,“ uvedl šéf diplomacie.

Sobotka Novinkám vzkázal, že celou věc nebude komentovat. Mluvčí vlády Martin Ayrer tvrzení označil za spekulace, které někdo živí s tím, aby pouze vyvolal další nervozitu.

Odvolávat předsedu se straníkům zjevně nechce. Podle stanov soc. dem. může takový krok udělat ústřední výkonný výbor, jehož 180 členů ale nemůže zvolit nového předsedu. To přísluší pouze sjezdu. Znamená to, že v případě odchodu nebo odvolání Sobotky by vedení přešlo na statutárního místopředsedu, kterým je Chovanec.

Na stranu premiéra se veřejně staví člen partajního vedení a šéf poslanců Roman Sklenák, který je za Sobotkou dvojka na jihomoravské kandidátce ČSSD. Sobotka je podle něj úspěšný premiér, který na nedávném sjezdu obhájil post předsedy soc. dem. a v čele strany by měl podle něj zůstat.

Sám Sobotka se tento týden ke stranickým záležitostem vyjádřil, když dostal otázku na preference ČSSD, které opadly na rekordně nízkých deset procent. „Cítím jednoznačnou odpovědnost jako předseda za volební výsledky, za preference, za všechno, co se v ČSSD odehrává. Je to moje odpovědnost a já jí dostojím,“ řekl po čtvrtečním jednání vedení strany.

Zeman útočí

Kritikům Sobotky nahrává sílící veřejná kritika premiéra od prezidenta. Miloš Zeman se nejnověji do šéfa soc. dem. obul ve čtvrtek v TV Barrandov, když se nechal slyšet, že lepším předsedou strany by byl právě Chovanec. „Víte, že já jsem dal jasně najevo, že by České republice nejvíce prospělo, kdyby Sobotka opustil funkci premiéra, ale když on má tu funkci tak rád,“ řekl prezident.

Na adresu ministra vnitra Chovance dodal: „Byl by určitě lepší než Bohuslav Sobotka, ale upřímně řečeno, těžko si dokážu představit někoho horšího, než je Bohuslav Sobotka.“

Podle Zemana se ale straníci bojí Sobotku svrhnout. Právě o Chovancovi jako možném premiérovi uvažoval Zeman před několika týdny v souvislosti s vládní krizí, kdy si k sobě pozval do Liberce šéfy vládních stran, ale ve chvíli, kdy premiér odlétal do Lucemburska. Zastoupil ho Chovanec.

Babišovi by se to nehodilo



Změna ve vedení ČSSD by se nehodila Andreji Babišovi, který je s Chovancem na kordy. Odchod Sobotky z čela strany by mohl Babišovi sebrat část munice. Není tajemstvím, že předseda ANO a odvolaný ministr financí, který má k Zemanovi blízko, „sní“ o tom, že Sobotka se do voleb udrží a v kampani tak pro něj může být vhodným terčem.

Sociální demokraté se aspoň utěšují, že po vzoru britských přátel by mohli do říjnových voleb zvrátit nepříznivý vývoj preferencí.

„Blahopřeji labouristům a Jeremy Corbynovi ke skvělému výsledku v britských volbách. Jejich předvolební kampaň může být v mnohém inspirativní i pro nás. Obdivoval jsem zejména nadšení i urputnost, s níž Labour party dokázala stáhnout více než 20% ztrátu z průzkumů na minimum,“ napsal včera ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

Příští sobotu mají sociální demokraté v Praze programovou konferenci, na níž zveřejní volební program.