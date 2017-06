„KDU-ČSL podlézá Krajanskému sdružení sudetských Němců,“ řekl Filip a dodal, co mu vadilo. „Proč by měla být povyšována setkání krajanských sdružení tím, že se jich účastní ministři české vlády. Jestliže je to setkání spolků, ať tam přijedou zástupci Klubu českého pohraničí.“

Podle něj se představitelé německé ani bavorské vlády neúčastní setkání tohoto klubu ve Žďáru nad Sázavou.

Ministr kultury Herman účast vysvětlil: „Proces usmiřování je víceméně u konce, naše účast je odpověď na vstřícný krok krajanského sdružení změnit stanovy a nevyžadovat majetek.“ Dodal, že lidem, kteří ještě zažili ty doby, je dnes osmdesát. A v té doby byli dětmi.

Herman odmítl i námitku, že by zrušení nároků Němců nemuselo být definitivní, protože bylo už jednou zpochybněno u soudu: „Požadavek byl vyškrtnut, a to opakovaně. Poprvé to nebylo to v souladu se zákonem.“

Německo se omluvilo, Filipovi to nestačí

Ministr kultury zmínil, že Německo se opakovaně omluvilo za zločiny nacistů: „Německá spolková republika prošla hlubokým přerodem, Německo se dokázalo vyrovnat se svou velmi temnou minulostí Třetí říše. Zaznělo jasné distancování a odsouzení nacistických zločinů. Spolkový prezident Gauck byl v Lidicích, stejně tak i zástupci krajanského sdružení. Byl tam i předseda Krajanského sdružení Bernd Posselt.”

Filip ale namítl: „Já znám jiná slova Bernda Posselta. Kdyby uznávali vinu, nepoužívali by slovo vyhnání, ale odsun, museli by uznat neplatnost Mnichovské dohody od prvního okamžiku.“

Dodal, že by se neměl připomínat jen následek a zapomínat na to, co tomu předcházelo.

„KDU je křesťanskodemokratickou stranou, důležitý je moment stavby mostů,“ prohlásil Herman a vytknul komunistům, že se nevyrovnali s minulostí a svými zločiny: „Komunistická strana relativizuje ty zločiny, hned v září 1948 vydali zákon o nucených pracích a 248 lidí popravili. Proto je zákon o protiprávnosti a zločinnosti komunistického režimu důležitý.“

Lidovci byli s komunisty v Národní frontě

Filip mu ovšem namítl, že lidovci se na tom podíleli: „KDU-ČSL, tehdy ČSL, byla součástí Národní fronty, budovala ten režim a pak jste se stali antikomunisty. Teď si myslíte, že vám to uvěří?“ Obvinil lidovce, že se vždy přiklonili k vítězům a dotázal se jich: „Jak se chcete smířit s vlastní minulostí?“

Herman na to komunisty obvinil, že s minulostí se nedokázali vyrovnat právě oni a řekl, že stále souhlasí se svým vyjádřením, že je ostuda, že komunisté stále sedí ve Sněmovně, i když přiznal, že zná mnoho lidí, kteří do strany vstoupili z přesvědčení: „Ta ideologie zlo obsahuje.“

Filip na to namítl: „To je pohled kolektivní viny.“