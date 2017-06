„Teplejší ráz počasí posledních týdnů bude pokračovat i v následujících dvou týdnech. V noci se budou teploty pohybovat od 10 do 15 °C, nejvyšší denní většinou kolem 25 °C,“ uvedli meteorologové.

Například v první polovině nadcházejícího týdne se nejvyšší denní teploty budou sahat až k 29 °C. I v druhé půlce příštího týdne budeme z šatníků vyndávat sukně a kraťasy, neboť se nejvyšší denní teploty budou držet stále nad pomyslnou hranicí 20 °C.

Teplotní výkyvy a chladnější počasí



Meteorologové nicméně nevylučují, že v nadcházejících týdnech může dojít i k větším teplotním výkyvům.

S chladnějším počasím je potřeba počítat na začátku letních prázdnin. „Na přelomu června a července se mírně ochladí a toto chladnější počasí bude setrvávat i během první červencové dekády,“ stojí v předpovědi.

„Období od poloviny června do konce první červencové dekády by celkově mělo být teplotně průměrné. Z hlediska srážek bude první týden od 12. do 18. června srážkově průměrný či podprůměrný, naopak týden na přelomu června a července přinese nadprůměrné srážky,“ doplnili meteorologové.

Průměrná teplota na území České republiky od 8. května do 4. června v letech 1981 až 2010 byla 17 °C, průměrný úhrn srážek dosáhl 78 milimetrů. Průměrné hodnoty platí pro celou ČR do nadmořské výšky 600 metrů.