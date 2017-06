Návrh, který by měl projednat Senát, znamená navýšení podílu obcí z vybrané DPH z 21,4 procenta na 23,58 procenta.

Novela, kterou připravilo zastupitelstvo Libereckého kraje, získala ve Sněmovně podporu napříč politickým spektrem.

„Považuji to za malý zázrak. Jednoznačné hlasování ukazuje na to, že poslanci a poslankyně si uvědomují, že bylo potřeba chybu napravit,“ komentoval po schválení novely hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zlepší to život v obcích, míní Polčák



Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN) prohlásil, že novela zlepší kvalitu života v obcích.

„Chci vyzvat občany, aby dohlédli na to, jak tyto prostředky budou investovány. Každý občan obce má právo, jak je ten rozpočet sestavován. Je to nejlepší pojistka na to, že ty peníze budou nejlépe investovány,“ řekl na tiskové konferenci.

Během jednání se na plénu vedly spory pouze o pozměňovací návrh lidoveckého poslance Jaroslava Klašky, který chtěl do zákona prosadit, aby daně z minerálních olejů byly směřovány do Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. třídy. Poslanci nakonec tento návrh odmítli.