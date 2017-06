Kape z vás pot, když se několik minut snažíte zaparkovat v podzemní garáži nákupního domu, ostatní řidiči na vás troubí a klepou si na hlavu a vy točíte zběsile volantem tam a sem a auto se ne a ne pohnout tím správným směrem? Tak to nejste jediní.

„Auta se nám zvětšují a parkovací místa zůstávají stejná. Tím samozřejmě vznikají nějaké problémy, jak se tam dostat, jak tam zaparkovat, jak to auto narovnat. To vše je možné řešit a naučit se to,“ řekl Jaroslav Mach, zakladatel společnosti, která učí lidi parkovat. Kondiční jízdy na zdokonalování parkovacích schopností řidičů nabízí i celá řada autoškol.

Důležitá je kontrola zrcátek

FOTO: Novinky

Úplně ta nejdůležitější věc u všech typů parkování je správně si najet. Zapomínat by řidiči neměli ani na to, že auto má čtyři strany, takže nestačí sledovat pouze jedno nebo dvě zrcátka. Parkovat by se mělo pomalu, a to i v případě, že má šofér nacvičenou správnou techniku.

Jedním z parkovacích kurzů prošla také paní Jana Grossmannová, která autem jezdí po Praze denně a při podélném parkování si byla stále nejistá. „Teď se mi parkuje rozhodně líp, protože jsem dostala spoustu užitečných rad a takových návodů a triků a fíglů, jak předem odhadnout, jestli se skutečně do toho místa vejdu, abych trapně nevyjížděla pětkrát a zase necouvala,“ uvedla.