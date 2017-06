Odešel jste z Úsvitu. Rozhodl jste se už, jestli vstoupíte do jiné strany, případně za koho budete kandidovat na podzim ve sněmovních volbách?

Ten krok jsem udělal opravdu z důvodu, že už to bylo za hranou pro mě, to, co se dělo v Úsvitu pod vedením pana (Miroslava) Lidinského - hlavně spojování se se stranami, jako je Národní demokracie - s panem Adamem B. Bartošem, který je obviněn z antisemitismu, z oprátek, z malování hákových křížů. Navíc vedení Úsvitu se rozhodlo, že Úsvit nebude samostatně kandidovat, a je to parlamentní strana, takže si myslím, že by kandidovat měla. Snažili jsme se s kolegy, aby se udělal celorepublikový demokratický sněm, kde by se měla členská základna vyjádřit, a bylo to měsíce blokováno, bojkotováno.

Teď nejdu do žádné strany. Byla nějaká jednání, nebudu říkat jaká. Je to interní a moje věc do té doby, dokud nedojde k dohodě nebo rozhodnutí. Je i možnost, že kandidovat nebudu.

Je možnost, že se stáhnete z politiky úplně?

Z toho se asi člověk úplně nestáhne, vždycky se o to budu zajímat. Ale jestli to bude na aktivní bázi nebo spíš na pasivní, i to je možné.

Jednal jste s Andrejem Babišem, že byste kandidoval za hnutí ANO?

Bavili jsme se s ANO o tom, jestli je možná, nebo není možná spolupráce.

Video

Marek Černoch o radikalismu



Mluvíte o tom, jak vám vadí spojování s radikálními stranami, ale pokud si dobře vzpomínám, tak vy sám jste se účastnil demonstrací hnutí Pegida, na kterých byly šibenice, šéf Pegidy byl obviněn z podněcování k nenávisti. To vám nepřijde radikální, účastnit se takových demonstrací?

To je trošku jinak. Pan Lutz Bachman, v době, kdy jsme spolu spolupracovali, tak už nebyl šéfem Pegidy, to byla jeho minulost. A druhá věc je, že na těch demonstracích, kde jsem byl, nikdy žádné šibenice nebyly.

Dobře, tak byly na jiných demonstracích toho samého radikálního hnutí. Já jen hledám, kde je pro vás ta hranice. Kritizujete Bartoše a zároveň se účastníte demonstrací Pegidy. Tak jestli si trochu neprotiřečíte.

Možná vám ještě někde v telefonu najdu video z jedné té demonstrace, kde bylo 35 tisíc lidí a byla to naprosto pokojná klidná demonstrace, kde jsou rodiny s dětmi, staří lidé, žádné šibenice, žádné radikální řeči. Kdyby něco takového bylo, tak tam nebudu. Naopak když jsme se vraceli k autobusu, tak jsem dostal dlažební kostkou a pepřovým sprejem od takzvané Antify, takže jako od těch hodných, kteří se tam pak ve finále servali. Byl jsem pak na další demonstraci, která byla opět naprosto pohodová.

Rád říkám věci tak, jak jsou. Když vidíte v tom Bruselu tu realitu, jak se mluví o migrační krizi a o tom, jak máme být hodní a jak si sem ty lidi vozíme, tak v té chvíli říkáte - Evropa prostě není schopna se bránit. Nemám problém s lidmi v rámci barvy kůže a v rámci náboženství. Je to jejich věc, čemu věří. Ale pokud je to náboženství, které například říká, vy se budete chovat tak, jak já chci, ačkoliv oni přicházejí do vaší země, tak v tu chvíli je to problém.

Není to trochu zjednodušená interpretace? Je tady přece spousta muslimů, kteří se přizpůsobili, kteří nevyžadují, aby se Češi přizpůsobovali jim. Není to zastrašování?

Já nikoho opravdu nezastrašuju. Jestliže někdo přijde a žije v klidu, dodržuje naše zákony, tak mu říkám, fajn, budeme spolu normálně žít, ale nebudeš mi říkat, že nemám slavit Vánoce - to teď zjednodušuji.

Kolik takových extremistů tady máme?

Málo, tady není naštěstí skoro nikdo. Ale jsou tady taky.

Slyšel jsem, že cílem toho všeho je Úsvit uspat Marek Černoch

Video

Marek Černoch o Lidinském a Okamurovi



Ještě nedávno jste spolupracovali s Martinem Konvičkou a Blokem proti islámu. Souhlasil jste s tím?

Když byl pan Lidinský zvolen předsedou, tak řekl větu: Mou prioritou je spolupráce s panem Konvičkou. Myslím, že hodně lidí na něj koukalo, jako že úplně nechápali, co říká, a nevěřili tomu. Když se mě někdo zeptal, jestli souhlasím s tím, co pan Konvička říká, tak jsem říkal, že nesouhlasím. Stejně tak když se stala ta událost na Staroměstském náměstí, to už s námi nebyl, tak jsem to veřejně odsoudil.

Každopádně vy jste byl jedním z těch, kteří pana Lidinského podpořili jako předsedu hnutí. Berete to teď jako nějakou osudovou chybu?

Beru. Já sám jsem ho nominoval. To bylo po půl roce, kdy jsme procházeli téměř krvavou řekou v rámci rozdělení s panem Okamurou, a snažíte se těm lidem vysvětlit, že to bylo všechno jinak, žádný puč, žádná zrada nebyla, že ty věci se nestaly tak, jak vyprávěl pan Okamura.

Všichni chodili a říkali, že mám být předseda. Já jsem říkal, ne, chci se věnovat práci v poslaneckém klubu, to je práce na plný úvazek. A chtěl jsem těm lidem ukázat, že to nebyl boj o moc nebo o peníze a že za sebe nominuji válečného veterána - v té době z mého pohledu čestného chlapa, který bude mít tah na bránu. Z toho tahu na bránu to byl najednou lehoučký běh přes hřiště. Věděli jsme, že to není poslanec, že to bude těžké.

S Tomiem Okamurou jste se nerozešli v dobrém, jaké spolu máte nyní vztahy?

Žádné, nezdravíme se. Jsem typ člověka, kdy se něco stane, a potom to přebolí, jako v lásce, tak proč bychom se neměli bavit, proč bychom se na sebe do smrti koukali skrz prsty. U Tomia ten pocit je pořád, má prostě nastavený ten pocit asi jinak, takže já za ním chodit nebudu. Neudělali jsme vůbec nic špatného. To, co se stalo, nebyl žádný puč ani zrada. Kritizovali jsme velké finanční částky, které odcházely z Úsvitu, a nikdo nevěděl kam, do nějakých dvou agentur. A ptáte se, v té době jsem byl v předsednictvu, takže jsem chtěl vědět, jak to funguje.

Co bude teď s Úsvitem? Rozpadne se to hnutí?

Nedokážu to predikovat. Slyšel jsem, že cílem toho všeho je Úsvit uspat.

Kde je ten důvod k tomu uspání?

To by mě také zajímalo.

Kdo za tím stojí? Stojí za tím Vít Bárta?

Já jsem s ním v kontaktu nebyl nebo nejsem, a jestli se s ním někdo stýká nebo nestýká. Slyšel jsem, že pan Lidinský je s ním občas v kontaktu.